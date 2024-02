Des entrepreneurs inquiets face à l’absence possible de villages de pêche blanche

Le report de l’embarquement des cabanes et l’annulation possible de la saison de pêche blanche sur le Saguenay se répercutent directement sur le tourisme et sur l’économie régionale.

Des pourvoyeurs anticipent des pertes de revenus, tout comme des commerçants qui tirent de fortes retombées de cette activité hivernale.

La saison de pêche blanche en maisonnette n’est pas encore officiellement à l’eau, mais certaines entreprises doivent faire preuve d’audace en modifiant leur offre. Vendredi, d'ailleurs, les nouvelles n'étaient pas meilleures du côté de Grande-Baie avec des glaces qui atteignent à peine 13 cm (5,25 pouces) d'épaisseur à certains endroits. Les mesures dévoilées jeudi pour L'Anse-à-Benjamin ne permettaient pas d'entamer le déneigement.

Pour Marc-Olivier Noël, propriétaire de la pourvoirie L’Aventure de l’ours noir, des dizaines de milliers de dollars sont en jeu.

C'est un revirement de situation. J’avais déjà des frais entamés pour la saison, une dizaine de milliers de dollars déjà dépensés pour le début de la saison. La seule manière que j'ai vue pour rattraper la situation, c'est de faire la location de tentes chauffées avec tout le matériel, proche de La Baie, pour que ce soit facile pour les gens et sécuritaire, où la glace est épaisse , a expliqué Marc-Olivier Noël.

Marc-Olivier Noël est le propriétaire de la pourvoirie L'Aventure de l'ours noir à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

D’autres entrepreneurs se sont tournés vers la location de tentes pour tirer un minimum de profit. Ceci dit, la Ville de Saguenay hésite à promouvoir la pêche sous un abri temporaire pour des raisons de sécurité.

Pour l'instant, on n'a pas le go de Saguenay. On n’a pas vraiment d’informations. On est comme dans une zone grise , a poursuivi Marc-Olivier Noël.

Plusieurs pêcheurs sont installés sur la baie des Ha! Ha! dans le secteur des battures, le long de la route 170. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Au Parc Aventures Cap Jaseux, la pêche blanche a été mise sur la glace en cette troisième saison d’activités en cabane.

Cette année, avec le manque de glace, ça retarde le début de nos opérations hivernales d’accueil de clientèles plus touristiques. En ce moment, on est en train de construire des infrastructures pour accueillir de la clientèle sur une base quatre saisons. La pêche est quand même la première activité qu’on souhaitait offrir , déplore Rébecca Tremblay, directrice générale du Parc Aventures Cap Jaseux.

Moins de clients à la fromagerie

Alors que l’embarquement des maisonnettes se fait attendre, les répercussions sont tangibles chez les commerçants, qui profitent habituellement de la manne en hiver. Pire encore, si la saison de pêche tombe à l’eau, de gros profits seront perdus.

Nous, quand la pêche blanche arrive, on revient avec un achalandage qui est digne de l’été. Les fins de semaine, surtout les belles journées, quand les villages sont ouverts, ça a un gros, gros impact. Il y a moins de chiffre d’affaires, moins de revenus dans nos commerces, le comptoir laitier et la cantine , a souligné Luc Boivin, directeur général de la Fromagerie Boivin à La Baie.

Julie Dubord est la directrice générale de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Le portrait de la situation déçoit beaucoup de monde, mais Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean demeure toutefois optimiste.

C’est sûr que l’icône de la pêche blanche est une icône importante pour l’attractivité de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en hiver. Les gens attendent ça. Il y a quelque chose de festif qui y est associé. C’est sûr que pour les visiteurs qui viennent dans la région, ils ont toujours le goût de voir ça. Maintenant, est-ce que le volume de clientèle touristique va diminuer à cause de ça? Je ne pense pas, parce qu’on a quand même une offre assez bien structurée autour de l’hiver , a rétorqué Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean a d’ailleurs commandé une étude pour obtenir un portrait touristique de la région dans un contexte de transformation climatique. Les résultats seront connus au cours des prochaines semaines.

Des cabanes à Rivière-Éternité et Sainte-Rose-du-Nord

Par ailleurs, l'embarquement des cabanes a été autorisé vendredi à Rivière-Éternité et Sainte-Rose-du-Nord.

À la suite de la vérification des glaces cet après-midi, le comité autorise l'embarcation des cabanes. Le site ouvrira ce samedi 3 février à compter de 7 h , est-il écrit sur la page Facebook de l'Association de pêche blanche de Rivière-Éternité.

Il est indiqué que des employés de la SÉPAQ seront à la barrière pour vérifier les droits d'accès au parc national du Fjord-du-Saguenay.

Pour ce qui est de Sainte-Rose-du-Nord, qui est sur la rive nord du Saguenay, les cabanes pourront êtres installées dès samedi dans les secteurs de l’Anse de la Descente-des-femmes, de l’Anse-à-Théophile, de l’Anse-à-Popeye et de l’Anse-à-Cléophe.

Une descente sera construite près du quai municipal aujourd’hui [vendredi] afin de permettre l’embarquement des cabanes dès demain [samedi] , peut-on lire sur la page Facebook de la Municipalité.

Les pêcheurs non résidents devront utiliser un des trois stationnements payants.

Rappelons que plus tôt vendredi la possibilité d'installer un village de pêche à L'Anse-Saint-Jean a été écartée.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon