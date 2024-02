Les employés licenciés de TVA Rimouski quitteront en mai

Plusieurs employés de la station régionale de TVA de Rimouski ont reçu leur terminaison d'emploi.

Ils ne savaient pas vraiment ce qui allait se passer. Si on peut se mettre à leur place, c'est un peu comme être en attente dans le couloir de la mort, sans connaître la date de l'exécution.

L'atmosphère aujourd'hui, c'est plutôt lourd , mentionne Martin Blanchet, enchaînant que cependant, ce n'est pas une surprise . Le Groupe TVA a annoncé, le 2 novembre dernier, la mise à pied de 547 employés, soit près de 40 % de son effectif, dans le contexte d'une importante restructuration de son offre.

Dans l'est du Québec, 24 employés sur 30 ont perdu leur emploi, soit 80 % des effectifs. Le bulletin de nouvelles de l'Est-du-Québec sera produit par l'équipe de la ville de Québec et présenté par un lecteur de nouvelles de cette station.

Des négociations sont en cours pour le renouvellement de la convention collective des employés syndiqués du Groupe TVA. L'Est-du-Québec ferait partie d'une unité comprenant Québec et les régions.

Ouvrir en mode plein écran Martin Blanchet est lecteur de nouvelles pour TVA à Rimouski depuis 2002. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

On tente toujours de convaincre l'employeur de reculer sur sa décision, de sauver le plus d'emplois possible, de reculer sur sa décision de fermer les stations régionales , martèle Martin Blanchet, qui indique que tout sera tenté pour persuader la direction. La prochaine rencontre de négociation est prévue les 5 et 6 février, à Québec.