Un nouvel album pour le groupe Galaxie

Le groupe rock Galaxie mené par Olivier Langevin vient de faire paraître un album surprise intitulé À demain peut-être.

Cet opus puissant et électrisant, une machine à party à la fois rodée et exaltée , comme on le présente. En entrevue, le musicien originaire de Saint-Félicien est revenu sur le processus de création.

En fait, ça a été long pour plein de raisons, avec la pandémie et le travail avec d'autres artistes. Je n'avais pas trouvé de filon encore, de concept pour un album. Et il y a un an, le batteur Pierre Fortin trouvait que ça zigonnait trop, et il m'a dit: "On s'en va en studio, on va enregistrer et on verra ce qui se passe avec tout ça." Finalement, on a joué et c'est reparti comme dans le temps , a lancé le musicien.

Depuis 2002, Langevin et ses acolytes (Fred Fortin, François Lafontaine, Pierre Fortin et Karine Pion) se démarquent en studio et sur scène.

D'ailleurs, la tournée de ce sixième album de Galaxie s'amorcera en avril, avec des arrêts au Café du Clocher d'Alma le 7 juin et au Vox Populi de Dolbeau-Mistassini le lendemain.

Galaxie sera de retour dans la région en septembre avec des spectacles au Théâtre Palace Arvida et au Café du Clocher.