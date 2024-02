Le manque de logements étudiants à Chicoutimi profite à des investisseurs immobiliers

Des gens d’affaires profitent du manque de logements étudiants à Saguenay pour développer des chambres clés en main. L’entreprise LogÉtudes possède maintenant une centaine d’immeubles. Si les futurs diplômés en tirent profit, certains locataires, eux, se sentent lésés.

Claire Boily doit quitter son appartement situé sur la rue Morin, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, avant le 1er juillet. Le nouveau propriétaire de l’immeuble où elle a élu domicile il y a trois ans est venu lui remettre un avis d’éviction en main propre avant les Fêtes.

Ouvrir en mode plein écran La locataire de Chicoutimi Claire Boily est forcée pour une deuxième fois de quitter son logement. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

C’est le deuxième de suite qu’elle reçoit en tant que locataire dans le centre-ville.

Je suis fatiguée de tout ça. Je ne voulais pas que ça arrive encore une autre fois. Tout préparer mes boîtes, déménager. C’est gros. C’est décourageant , confie-t-elle.

La couturière de carrière est débarquée sur la rue Morin un peu malgré elle, puisque son ancienne propriétaire l’avait mise à la porte afin de convertir son logement de l’époque en résidence pour étudiants.

Ouvrir en mode plein écran L'avis d'éviction remis à la locataire de l'arrondissement de Chicoutimi, Claire Boily. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Depuis, elle avait installé son atelier de confection dans son nouveau chez-soi et avait fait connaissance avec son voisinage.

Je commence à être à l’aise et là, il faut repartir. Ça ne se fait pas.

Aujourd’hui, le même cauchemar se reproduit pour la cinquantenaire : son quatre et demi sera bientôt rénové pour accueillir des étudiants. Cette fois, ce sont l’homme d’affaires Simon Gagné et ses partenaires, Julianna et Steve Duchesne, qui forcent son changement d’adresse.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Simon Gagné en compagnie de ses associés Julianna Duchesne et Steve Duchesne. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Ensemble, les trois entrepreneurs possèdent LogÉtudes, un géant dans le domaine du logement étudiant à Chicoutimi.

100 immeubles, 1000 locataires

Simon Gagné et ses associés achètent des immeubles dans l’arrondissement de Chicoutimi, près du cégep et de l’université, pour les louer à la chambre aux étudiants. Les unités coûtent en moyenne 500 $ par mois et sont disponibles pour un minimum de six mois, soit pour un semestre scolaire.

Électroménagers, divan, vaisselle, literie, connexion Internet : tout y est. Les gens n’apportent que leurs vêtements , explique Simon Gagné.

Ouvrir en mode plein écran Six étudiants vivent au 374 rue Morin, l'une des acquisitions immobilières de LogÉtudes. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Le trio a repéré une opportunité d’affaires : à Saguenay, la demande de logements étudiants dépasse fortement l’offre. À elle seule cette année, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a attiré un peu plus de 2100 étudiants étrangers, session d’automne et d’hiver réunies, alors que son complexe de résidences comprend uniquement 241 places.

Ouvrir en mode plein écran Dans le complexe de résidences étudiantes de l’UQAC, le nombre d’unités est insuffisant. L'établissement d'enseignement a conclu des ententes pour héberger 76 personnes à l'Hôtel Chicoutimi et à l'Hôtel du Parc. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Le faible taux d'inoccupation du marché locatif, établi à 1,3 % en 2023 selon les derniers chiffres de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), complique la recherche d’un toit pour les futurs diplômés.

Présentement, tout le monde ensemble, on a 100 immeubles pour environ 1000 locataires , note Simon Gagné en souriant.

Le trio d’entrepreneurs vient tout juste de s’allier avec deux autres joueurs de l’immobilier de la région, William Boucher et Gabriel Tremblay, quant à eux spécialisés dans le logement pour travailleurs.

Faciliter l’intégration

Simon Gagné et ses acolytes souhaitent simplifier l’intégration des nouveaux adultes qu’ils hébergent. Ce sont majoritairement des Français, mais également des Africains et quelques Québécois.

Vraiment, on veut leur faciliter tout. Autant s’ils ont des questions sur n’importe quoi, sur comment fonctionne la ville, et bien, on est là pour y répondre , explique-t-il.

Les entrepreneurs organisent également des événements rassembleurs. L'automne dernier, à l’occasion de la rentrée scolaire, ils ont convié tous leurs locataires à un barbecue au Bistrot du Fjord, près de l’université. Des hot-dogs et une consommation étaient offerts.

On accueille souvent des personnes qui ont 19, 20 ans. D’avoir une activité comme un barbecue, ça leur permet de connaître d’autres personnes, d’avoir un point de rapprochement. Ils peuvent se dire : "toi aussi, tu es chez LogÉtudes!"

Inscrit au baccalauréat en administration à l’ UQAC , Nikita Senkin a participé à la fête. C’était vraiment pas mal, on ne s’attendait pas du tout à ce qu’ils nous accueillent comme ça , se souvient-il.

Ouvrir en mode plein écran En septembre 2022, le « traditionnel barbecue » de la rentrée de LogÉtudes, comme on peut le lire sur une publication Facebook, a attiré plusieurs étudiants. Photo : Facebook / Photo tirée de Facebook

Le Français d’origine ukrainienne se considère privilégié d’avoir signé un bail avec LogÉtudes au prix de 500 $ par mois tout inclus. Il partage le troisième étage d’un immeuble sur le chemin Saint-Thomas avec quatre colocataires.

C’est vraiment parfait. Tu arrives et tu as tout! [...] On a vraiment eu de la chance , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Français d'origine ukrainienne, Nikita Senkin loue une chambre de LogÉtudes. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Un membre de l’entreprise est même venu le chercher à la sortie de l’autobus à son arrivée à Saguenay pour le déposer directement à l’appartement. Simon Gagné et ses collègues n’hésitent pas à se rendre à l’Aéroport Saguenay-Bagotville pour accueillir les jeunes à la sortie de l’avion.

Étudiants heureux

De l’autre côté de l’Atlantique, en France, la qualité et la fiabilité des services de LogÉtudes semblent même gagner en notoriété. Nikita Senkin en a entendu parler grâce à des camarades d’université.

À toutes les portes auxquelles Radio-Canada a frappé après avoir consulté le répertoire d’appartement de LogÉtudes affiché sur son site internet, les étudiants n’ont eu que de bons mots pour leur propriétaire.

Ouvrir en mode plein écran Dans le centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi, on peut apercevoir des affiches de LogÉtudes sur plusieurs bâtiments. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Ça se passe très très bien. Il est très accessible. Si on a une question, on lui envoie sur Messenger, il nous répond dans les minutes, voire dans les heures qui suivent , témoigne Nicolas Laurent, qui s’est lui aussi envolé de l’Hexagone pour apprendre les rudiments de l’informatique à l’ UQAC .

Dès qu’on a un petit souci, on a un groupe [de chat] en commun dont ils font partie également, on leur en fait part et ils essaient de le régler du mieux qu’ils peuvent , mentionne de son côté le Nigérien Madougou Saley Ibrahim, inscrit à un programme de premier cycle en biologie.

Le revers de la médaille

Si les activités de LogÉtudes semblent répondre merveilleusement bien aux besoins des futurs diplômés, elles ne sont toutefois pas sans conséquences pour les habitants du centre-ville de Chicoutimi.

Contrainte de déménager, la couturière Claire Boily subit par exemple du stress et une augmentation de ses dépenses mensuelles, puisqu'elle n'a pas été à même de trouver un logement au même prix en contexte de crise. Elle reçoit néanmoins une compensation financière de trois mois de loyer et le paiement de ses frais de déménagement.

Ouvrir en mode plein écran Après avoir reçu un avis d'éviction, la résidente de Chicoutimi Claire Boily a eu du mal à se trouver un nouvel appartement. À contrecoeur, elle a augmenté son budget. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les autres locataires de son immeuble d’habitation, situé sur la rue Morin, doivent aussi prendre la poudre d’escampette avant le 1er juillet.

Même dans l’immeuble voisin, Pierre-Luc Larouche et Camille Bégin sont touchés. À leur tour, ils devront faire leurs cartons, mais un an plus tard, en juillet 2025, pour que leur nid douillet soit rénové dans le but d’héberger des étudiants. Ils ont reçu un message en ce sens de la part de Simon Gagné, mais aucune confirmation officielle.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Luc Larouche et Camille Bégin ont appris qu’ils devraient quitter leur appartement en 2025. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Le couple est découragé, mais aussi indigné.

Ce qui est fâchant, c’est que ce sont des humains qui habitent ici. On leur demande de partir, alors que ce sont des conditions pas faciles pour trouver un autre logement , laisse tomber Camille Bégin, étudiante à l’ UQAC .

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Luc Larouche et Camille Bégin habitent au deuxième étage. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

C’est ce côté-là qui est un peu difficile. C'est l'injustice totale parce qu’on est en crise du logement, ça nous a tout pris pour trouver l’appart ici. Ça fait que c'est lui qui a le gros bout du bat. Il a tellement un gros bras de levier , ajoute son amoureux, nouvellement enseignant en physique au Cégep de Chicoutimi.

Le duo a aménagé dans le cinq et demi qu’il a décoré de livres, d'instruments de musique, de plantes et d’un divan rétro il y a quelques mois à peine, en août. LogÉtudes n’était pas propriétaire de l’immeuble à ce moment. Leur ancien locateur a toutefois accepté l’offre qu’il a reçue alors que le bâtiment n’était pas à vendre.

Ouvrir en mode plein écran L’appartement de Camille Bégin et Pierre-Luc Larouche coûte un peu plus de 1000 $ par mois. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Première fois

Bien que Simon Gagné possède une centaine d’immeubles avec ses co-investisseurs, il assure que c’est la première fois que son entreprise est contrainte d’expulser des locataires.

Je vous le dis. Et puis j'ai été mal, mal, mal de ça justement d'avoir à rencontrer les gens. C'est la première fois qu'on a à faire ça.

Celui qui a fait l’acquisition des 32 immeubles Belvédères, déjà aménagés en résidences pour étudiants, affirme avoir surtout mis la main sur des maisons unifamiliales vacantes qu’il a par la suite transformées en chambres individuelles. S’il a acquis des logements occupés par des locataires, il soutient avoir toujours attendu que ces derniers partent de leur plein gré.

Parmi les voisins de Claire Boily, tous obligés de déménager avant le 1er juillet, plusieurs auraient accumulé plusieurs mois de retard, selon Simon Gagné. Un peu plus tôt dans l’entrevue, questionné à savoir pour quelle raison il avait choisi la clientèle étudiante, celui-ci avait d’ailleurs noté le fait que leur chèque rebondit rarement.

Ouvrir en mode plein écran Dans l'immeuble d'habitation où réside Claire Boily, tous les locataires doivent quitter avant le 1er juillet. LogÉtudes désire y mener des travaux pour accueillir des étudiants. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C’est tellement plus facile avec les étudiants. Je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats avec les autres, mais on le voit présentement, les locataires standards, avec la nouvelle réalité, il y a tellement de mauvais payeurs et de bris d’appartements, c’est plus compliqué.

Pression sur le marché locatif

Simon Gagné admet toutefois que LogÉtudes exerce une pression à la hausse sur le prix des loyers en retirant une centaine d’immeubles aux familles et résidents de Chicoutimi pour les dédier exclusivement à des étudiants étrangers.

Ben c'est sûr, c'est sûr et certain là-dessus, tu sais, il y a un manque [de logements] à Chicoutimi. Il devrait y avoir peut-être des solutions justement d'apporter par exemple des changements de zonage ou des subventions pour les constructions neuves, c'est quelque chose qu’il n’y a pas , pense-t-il.

La réalité des propriétaires actuellement, c'est que les taux d'intérêt, les assurances, les taxes, vraiment tout, tout, tout, la main-d'œuvre, les matériaux, tout a augmenté. On est limité justement dans le prix des logements.

Même si cela induit plusieurs dépenses importantes, diviser une maison unifamiliale en plusieurs chambres à louer peut être lucratif.

Par exemple, au rez-de-chaussée du 574 chemin Saint-Thomas, on trouve quatre étroites chambres à 475 $ par mois. L’appartement en entier rapporte ainsi 1900 $, un loyer élevé dans une municipalité campée à 500 kilomètres au nord de Montréal. D'autant plus que le deuxième étage, lui aussi divisé en quatre chambres, rapporte le même montant.

Autre exemple, au 374 rue Morin, où Radio-Canada a rencontré Simon Gagné, Julianna et Steve Duchesne, les six chambres, toutes munies d'une nouvelle salle de bain, sont louées par des étudiants français au coût de de 580 $ environ, pour un total de 3500 $.

Ouvrir en mode plein écran Située au 374 rue Morin, cette maison appartient à LogÉtudes. Les six chambres qu'elle contient sont louées à environ 580 $ chacun, pour un total de 3500 $ par mois. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Originaires de la région, Pierre-Luc Larouche et Camille Bégin craignent que le centre-ville devienne inaccessible.

On veut habiter ici, on veut vivre proche de notre famille, on veut être proche de l'université parce que c'est là que j'étudie, on veut être proche du Cégep parce que c'est là qu'on travaille. Ça a des avantages d'habiter au centre-ville, mais si c'est plus accessible, il n’y aura plus personne au centre-ville , se désole la jeune femme.

On comprend le monde capitaliste tel qu'il est, mais il y a quelque chose de... le fait qu'il fait des sous sur le sur l'accès au logement, [...] il y a une histoire de morale là-dedans , ajoute son complice.

Essentiel, l'apport du privé

À l’ UQAC , où un service d’aide de recherche de logement est offert aux étudiants étrangers, on ne suggère pas les unités de LogÉtudes, indique Marie-Karlynn Laflamme, directrice des communications et des relations publiques.

L’institution d’enseignement soutient n’avoir aucun partenariat avec l’entreprise, mais ne la perçoit pas d'un mauvais œil, puisqu’à elle seule, l’université ne pourrait répondre à tous les besoins de la clientèle provenant de l’international, même si elle avait un budget plus important pour ajouter beaucoup plus de places en résidence.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, l'UQAC a attiré un peu plus de 2100 étudiants étrangers. Ces derniers doivent trouver un toit dans un contexte de montée des prix où les logements se font rares au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Il ne faut pas oublier qu’on reçoit des adultes. Beaucoup d’étudiants viennent avec leur enfant, leur conjoint , observe Dominique Biron, vice-rectrice aux affaires administratives. Ceux-ci sont à la recherche d’appartements plus spacieux ou d’expériences positives de colocation.

Ouvrir en mode plein écran Dominique Biron est vice-rectrice aux affaires administratives à l'Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les investissements privés feraient partie de la solution. On peut toujours être à l'écoute, à l'écoute de tout. Tout entrepreneur qui souhaiterait discuter avec nous pour connaître peut-être les paramètres, les besoins. Donc ça c'est sûr qu'on peut participer. On collabore aussi avec la Ville pour bien comprendre les besoins , poursuit la gestionnaire.

Dominique Biron ajoute que l’ UQAC n'est pas à la cause de la crise du logement à Chicoutimi. C'est un contexte économique. On le retrouve partout.

Invitée à commenter le dossier, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a affirmé que la question du logement est une préoccupation.

Ouvrir en mode plein écran Rencontrée au Cercle de presse du Saguenay, Julie Dufour était accompagnée des présidents des trois arrondissements de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Selon elle, tous les acteurs, y compris les promoteurs immobiliers, font partie de la solution pour offrir plus de logements aux personnes venues poursuivre leurs études dans la municipalité.

Dans toute cette problématique, ça prend tout le monde, le privé, les OBNL , les offices municipaux de l’habitation, les maisons d'institution, les municipalités.

La Ville souhaite faciliter le travail des entrepreneurs et tisser des liens avec ces derniers. Des changements devraient être dévoilés en ce sens.