Pour une première fois, des équipes féminines participent au Tournoi provincial de hockey mineur BMO Gestion privée de Rimouski. Le tournoi, qui célèbre ses 50 ans cette année, accueille un total de 57 équipes, dont sept féminines.

Parmi ces formations de hockeyeuses, deux ont voyagé de la Nouvelle-Écosse et une autre de Québec pour prendre part à la compétition dans les divisions M18 AA et M15 AA.

L'équipe des Whitecaps du Cap-Breton, par exemple, a parcouru près de 1000 kilomètres pour jouer à Rimouski cette fin de semaine.

Sept équipes féminines s'affrontent dans deux catégories pendant le tournoi.

Rencontrée après sa première partie, l'une des joueuses de cette formation, Mya Larade, se réjouissait de pouvoir se mesurer à de nouvelles équipes.

Nous jouons souvent contre les mêmes cinq équipes. Alors ici, il y a plus de différentes équipes puis ça nous donne plus de challenge.

Son entraîneur, Darren MacDonald, estime que la longue route en vaut la chandelle. Il affirme qu'il s'agit d'une bonne expérience pour les filles.

Notre première partie était contre une équipe que nous connaissons, dit-il. Ce sera bien de voir les équipes du Québec, de voir comment elles sont. Et, je suis sûr que ce sera très compétitif.

Le hockey féminin grandit très rapidement au Canada. [...] Il y a de plus en plus de filles qui y participent chaque année.

Les Whitecaps pourront notamment jouer contre l'équipe féminine locale, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent, qui regroupe aussi des joueuses de la Gaspésie.

Des filles jouent pour la première fois lors du Tournoi provincial de hockey mineur BMO Gestion privée de Rimouski.

L'entraîneur-chef des Cyclones, Steeve Proulx, se réjouit de voir que le Tournoi BMO Gestion privée de Rimouski s'ajoute à la carte des compétitions.

Il n'y a pas beaucoup de tournois féminins en tant que tels. Ça s'améliore, par contre. On voit qu'il y a un désir de progression là-dedans. [...] Rimouski nous fait une magnifique opportunité de faire du hockey féminin , soutient-il.

Un nombre d'équipes inscrites à la hausse

Au total, plus de 1000 joueurs et joueuses et 2500 accompagnateurs se sont déplacés à Rimouski pour le tournoi.

Le coprésident du 50e Tournoi provincial de hockey mineur BMO Gestion privée, Jean-Nicolas Grenier-Horth, se réjouit de ce retour à un nombre plus élevé d'équipes inscrites, après quelques années où le nombre d'inscriptions avait diminué.

On a déjà eu un nombre d'équipes équivalent. Dans les dernières années, ça a descendu un peu. Le nombre d'équipes "doubles lettres" dans la région a diminué, mais on a travaillé fort avec nos partenaires du volet scolaire. On a aussi le volet féminin qu'on commence cette année qu'on travaille à présenter au tournoi depuis plusieurs années , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le coprésident du tournoi, Jean-Nicolas Grenier-Horth, se réjouit de voir le nombre d'équipes inscrites augmenter après quelques années plus difficiles. Photo : Radio-Canada / Sebastien Ross

Jean-Nicolas Grenier-Horth estime aussi que la réputation de « ville de hockey » de Rimouski pèse dans la balance quand les équipes choisissent les tournois auxquels elles souhaitent participer.

L'histoire de l'Océanic joue pour quelque chose. Jouer au Colisée, c'est spécial pour les jeunes, de jouer sur la même patinoire que Sidney Crosby, Brad Richards, Vincent Lecavalier , poursuit le coprésident du tournoi.

Il affirme qu'avec 57 formations inscrites, le tournoi a atteint sa capacité d'accueil.

La capacité d'hébergement est limitée à Rimouski. Donc, le chiffre qu'on a cette année est probablement le bon chiffre. [...] On va continuer à travailler pour stabiliser ça , indique Jean-Nicolas Grenier-Horth.