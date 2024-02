Le bilan de mi-mandat de Sherbrooke citoyen ne fait pas que des heureux

L’heure est au bilan de mi-mandat pour les élus de Sherbrooke Citoyen, qui se sont réunis jeudi soir pour l'occasion. La mairesse a félicité son parti pour avoir concrétisé plus de 50 % de ses engagements. Une élue indépendante et certains groupes dressent cependant un bilan moins positif.

Dans un document transmis à Radio-Canada vendredi, le cabinet de la mairie énumère 17 projets qui ont été réalisés depuis l’élection de la mairesse en 2021, dont l’adoption du plan nature, l’adoption d’un plan de lutte à l’itinérance, la création des commissions et la révision de la structure de gouvernance en développement économique.

Dans ses projets en cours de réalisation , le même document nomme entre autres l’adoption d’une politique de développement industriel, l’adoption d’une politique de participation publique, la création d’un secrétariat à la participation citoyenne, et d’adoption d’un plan de circulation pour le centre-ville.

La conseillère indépendante Hélène Dauphinais estime toutefois que le parti de la mairesse est en quelque sorte trop pressé, et qu’il est trop tôt pour conclure si les nouvelles politiques permettront réellement d’améliorer la vie des citoyens.

C’est sûr que je vais être plus critique [que Sherbrooke citoyen]. On voit que beaucoup de projets ont été démarrés très vite. On aime faire les choses très très vite. On se lance, et on dit "on ajustera pendant le processus." Personnellement, ce n’est pas ma façon de faire les choses, pas pour une ville. Tu as ton entreprise, tu veux faire ça, parfait. Mais une ville, de la taille que c’est, les missions importantes, je pense que ce n’est pas l’endroit pour improviser en cours de route , lance-t-elle.

Elle donne comme exemple le secrétariat à la participation citoyenne, qui a fait couler beaucoup d'encre après plusieurs accrochages au cours des derniers mois. La semaine dernière, la Ville a confirmé que la secrétaire ne travaille plus pour la municipalité.

On a fait les choses trop vite, puis finalement, il y a eu un écrasement en cours de vol, et c’est comme ça pour d’autres projets qui ont été démarrés. Ce sont les prochains mois qui vont nous dire si c’est une bonne chose, si ce n’est pas une bonne chose, et si ça fonctionne.

J’aimerais qu’on embarque dans moins de projets, mais qu’on prenne le temps d’y réfléchir, et que pour les choses que l’on a mises sur pied, on agisse en cohérence , ajoute-t-elle.

Elle croit par ailleurs que le climat risque peu de changer à l'Hôtel de Ville lors de la deuxième moitié du mandat de Sherbrooke citoyen. On fait des critiques pour améliorer les projets. Quelqu’un qui ne veut pas recevoir de critique, jamais, je ne sais pas c’est quoi la job qui va l’attendre. Partout, dans n’importe quel emploi que tu occupes, il va y avoir de la critique pour t’améliorer, pour te faire prendre conscience de certaines choses, et parce qu’il y a des gens qui ont des connaissances et des compétences que toi, tu n’as pas, et qui veulent t’en faire bénéficier.

Enjeux de développement économique

La Ville fait par ailleurs face à d’importants enjeux entourant son développement économique. Si la Chambre de commerce et d’industrie salue l’écoute et la disponibilité du cabinet de la mairesse ainsi que la démarche de réflexion entourant la gouvernance économique, elle déplore certaines orientations de Sherbrooke citoyen.

Elle sent notamment une volonté de taxer davantage les entreprises et les commerçants. Elle constate aussi de nouveaux obstacles au développement, dont le Plan nature.

Des promoteurs, des fois, se posent la question "est-ce qu’on veut faire nos projets à Sherbrooke, ou on est mieux de se préparer à sortir de la Ville?" Ça nous amène un certain questionnement sur le niveau d’attractivité de Sherbrooke pour attirer des entreprises, attirer des affaires. Sur les deux dernières années, on peut voir cette tendance-là.

Du côté du milieu de la culture, une intervenante dit avoir l’impression que le secteur économique a beaucoup plus de poids dans certains projets de dynamisation du centre-ville, par exemple, que le milieu culturel. La présidente du Conseil de la culture de l’Estrie, Sylvie L. Bergeron, souhaiterait un réajustement de la part de la Ville.

On ne se sent pas toujours impliqué dans ce qui s’en venait, et ça, ça fait mal un peu, parce qu’on a l’impression qu’il y a de l’improvisation beaucoup. Beaucoup de gens qui sont impliqués, mais peut-être pas assez les artistes pour savoir où on va. On trouve que le bilan dans ce sens-là est peut-être un peu faible , estime-t-elle.

La mairesse de Sherbrooke a donné des entrevues au micro de Vivement le retour et du Téléjournal Estrie vendredi.

Avec les informations de Thomas Deshaies