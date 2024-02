Le dôme de glace de la place George-V en voie d’entrer dans les records Guinness

Le dôme de glace installé à l'occasion du Carnaval de Québec à la place George-V a été inauguré par le maire de Québec et est en voie de battre un record. La structure serait la plus imposante construite de cette façon.

Le premier magistrat a pris les mesures officielles qui seront maintenant transmises au comité des records Guinness afin que le dôme soit homologué comme le plus grand dôme de glace de la planète.

D'une hauteur de 9,40 mètres, l'infrastructure est composée de 29,9 tonnes (66 000 livres) de glace formées dans près de 2200 blocs. Il a fallu deux voyages en camion pour transporter la matière première.

Le dôme a été assemblé sur place par Eric Ouellette, concepteur de l'œuvre, son équipe de l'entreprise Zig-Zaz et des bénévoles. L'ouvrage a nécessité neuf jours de travail.

Ouvrir en mode plein écran Eric Ouellette, concepteur de l'ouvrage. Photo : Radio-Canada

Il y a de l'ingénierie. C'est une arche, donc il y a des propriétés physiques. On fait un mixte de neige et d'eau, et c'est ça notre colle , précise M. Ouellette.

Le sonore à l'intérieur est vraiment intéressant, on s'entend parler.

Malgré ces caractéristiques impressionnantes, c'est plutôt l'occasion de se retrouver sur un site enchanteur comme celui du Carnaval de Québec qui rend le concepteur le plus fier. C'est un des plus gros carnavals d'hiver au monde. C'est là, la gloire, dans mon optique.

Ouvrir en mode plein écran Malgré sa hauteur, l'acoustique du dôme est impressionnante, selon son concepteur. Photo : Radio-Canada

L'ingénieur civil originaire du Nouveau-Brunswick détenait déjà le record avec une construction réalisée en 2011. Ce dôme était de 9,2 m de hauteur, et de 5,3 m de hauteur à l'intérieur. La construction avait nécessité pas moins de 2500 blocs de glace.