Deux projets majeurs sur les rails à Maria

Des projets d’envergure sont appelés à se réaliser à Maria au cours de la prochaine année. La Municipalité vient de lancer des appels d’offres pour deux initiatives majeures : l’amélioration de la rue des Chardonnerets et la construction d’un bâtiment qui abritera une nouvelle caserne de pompiers et un garage municipal.

Si Maria avait reporté au printemps dernier son projet de réaménagement de la rue des Chardonnerets question de le peaufiner, l'initiative revient à l’avant-plan. Avec en poche une nouvelle subvention du Programme d’aide à la voirie locale de 1,2 million de dollars du ministère des Transports, la Municipalité a lancé les appels d’offres le 29 janvier dernier.

Ouvrir en mode plein écran Voici un croquis illustrant les améliorations que souhaite apporter la Municipalité de Maria à la rue des Chardonnerets. Photo : Gracieuseté de la Municipalité de Maria

Le montage financier est en train de se compléter , se réjouit le maire de Maria, Jean-Claude Landry. L’élu ajoute que la Municipalité a fait une demande dans le cadre du Programme pour le développement des transports actifs, ce qui pourrait encore amoindrir la part que devra assumer la Municipalité. On espère aller chercher un bon montant , ajoute-t-il.

Les travaux envisagés par la Municipalité visent à rendre le secteur plus sécuritaire et à favoriser le transport actif en ajoutant un trottoir et une piste cyclable. Des connexions pour la récupération des eaux pluviales doivent aussi être effectuées sur place. En plus de l’école primaire Saint-Donat, un centre de la petite enfance, une maison des jeunes, un centre communautaire contribuent notamment à l'achalandage dans ce secteur.

L’ouverture d’un registre, en mars, avait démontré une opposition citoyenne à un règlement d’emprunt de 4,5 millions de dollars prévu pour ce projet. Au total, 273 personnes s’étaient rendues à l’hôtel de ville pour y apposer leur signature.

Ouvrir en mode plein écran La rue des Chardonnerets est notamment empruntée chaque jour par les élèves de l'école Saint-Donat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le maire Landry croit que l’acceptabilité sociale est désormais au rendez-vous. On informe régulièrement notre population sur l’évolution du dossier , fait-il valoir. Selon lui, la Municipalité tente actuellement de réduire le plus possible la facture à sa charge.

La Municipalité compte ouvrir les soumissions à la fin du mois. Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient débuter dès les premiers dégels, au printemps.

En route vers une nouvelle construction

Maria a aussi lancé un appel d’offres dans le but d'ériger un nouveau bâtiment sur la rue des Mésanges. Cette construction regroupera la caserne incendie et le garage municipal. Le début des travaux est espéré dès cet été.

L’administration municipale pourra profiter d’une aide gouvernementale de près de 80 % pour la réalisation de ce projet d’envergure. Le maire Landry explique que les installations actuelles étaient désuètes et que les nouvelles correspondront davantage aux besoins de la municipalité.