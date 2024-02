Signe que la main-d’œuvre indépendante occupe une place importante au CISSS de la Côte-Nord, voilà que les travailleurs issus des agences de placement doivent suivre la formation de sensibilisation aux réalités autochtones.

Les employés du réseau public sont déjà tenus de suivre cette formation. Le CISSS de la Côte-Nord a décidé d'étendre cette obligation aux travailleurs indépendants en janvier dernier. Il dit être le premier au Québec à mettre en œuvre cette mesure.

Les gens arrivent de l'extérieur. Ils sont là de façon ponctuelle, n'habitent pas nécessairement sur la Côte-Nord, ne connaissent pas nécessairement les réalités des peuples autochtones qui habitent ici. Il faut s'assurer que ces gens-là soient formés aussi , explique Marilou Sirois, conseillère-cadre à la sécurisation culturelle au CISSS de la Côte-Nord.

Marilou Sirois prépare un plan stratégique sur la sécurisation culturelle au CISSS de la Côte-Nord.

Environ 15 % de la population de la Côte-Nord est autochtone, selon le CISSS . Pour cet établissement, il allait de soi que tous ses employés, salariés comme indépendants, prennent part à la sécurisation culturelle des patients autochtones.

Il est certain que c'est une réalité qu'on a ici d'avoir des employés de la main-d'œuvre indépendante , ajoute Marilou Sirois. Il faut s'assurer que ces gens-là soient formés aussi. On ne peut pas passer à côté de tous ces employés-là du CISSS .

Le CISSS prépare aussi un plan stratégique sur la sécurisation culturelle. Aucun échéancier n'est établi pour son dépôt, mais l'organisation prévoit entre autres miser sur les cours de langue innue pour ses employés.

C'est certain [que le fait d’étendre] le cours de langue innue à plus de gens, ça fait une différence. Que les professionnels de la santé et des services sociaux puissent avoir accès à des lexiques, à des dictionnaires ou à des outils linguistiques [...] quand il n'y a pas d'accompagnateur ou de traducteur disponible... , illustre Marilou Sirois.

Des initiatives du CISSS saluées par les Premières Nations

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) salue la proactivité du CISSS de la Côte-Nord en ce qui concernant les questions de sensibilisation et l'amélioration des soins offerts aux membres des communautés autochtones.

Il y a un peu plus d’un an, l’Hôpital de Sept-Îles avait inauguré une salle d'accueil spécifiquement pour ses patients issus des Premières Nations, ce qui permet ainsi d’accueillir les usagers dans un contexte culturellement sécurisant.

Environ 15 % de la population de la Côte-Nord est autochtone, selon le CISSS. (Photo d'archives)

On peut noter cette véritable volonté de travailler , fait remarquer la directrice de la CSSSPNQL , Marjolaine Siouï. [Les CISSS] ont les solutions et doivent travailler avec les communautés à proximité. Ce sera donc une collaboration qui devra s’établir entre le système de santé et les communautés autochtones.

Cette collaboration devra aussi s’exprimer par une présence autochtone au sein de la structure organisationnelle des institutions de santé, selon Mme Siouï. Sur la Côte-Nord, deux agents de liaison ainsi que des interprètes assurent les bonnes relations entre le CISSS et les communautés dans plusieurs villes telles que Sept-Îles, Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre.

Toutefois, la directrice générale exprime son insatisfaction à l’endroit du projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle. Le projet de loi 32 vient répondre à ce que le gouvernement se donne comme cible : former sa main-d'œuvre et la fonction publique. On ne vient pas nécessairement reconnaître la mise en œuvre du principe de Joyce ou reconnaître le racisme systémique , déplore Mme Siouï.

Un projet de loi devrait se baser sur des principes et on ne les voit pas dans ce projet de loi. [...] Le gouvernement doit s’adapter.

Marjolaine Siouï aimerait que Québec soit plus à l'écoute des préoccupations des Autochtones dans l'élaboration du projet de loi 32. (Photo d'archives)

Après la formation, des ressources en santé se font attendre

La CSSSPNQL rappelle que plus de trois ans après l’annonce de la mise en place de nouvelles unités d’hémodialyse sur la Côte-Nord, de nouvelles ressources en santé se font toujours attendre.

L'objectif de ce projet est de construire de nouvelles unités d'hémodialyse à l'hôpital de Sept-Îles et dans les communautés autochtones pour offrir des soins de proximité.

Les besoins en soins d’hémodialyse sont particulièrement criants au sein des communautés et le manque de ressources oblige souvent des membres à se reloger dans les centres urbains, par exemple à Québec.

C’est extrêmement difficile pour ces personnes-là d’avoir à être séparées de leur milieu , explique Marjolaine Siouï. Des dossiers comme ceux-là ne devraient pas perdurer dans le temps pendant des deux, trois, quatre ans. Et il y a quand même une certaine urgence d'agir.

De son côté, le CISSS de la Côte-Nord indique que le projet est analysé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et que des annonces seront faites en temps et lieu.