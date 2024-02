Écrasement d’avion à Fort Smith : l’enregistreur de conversations intact

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) confirme que l’enregistreur de conversations récupéré dans l’épave de l’avion qui s’est écrasé près de Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, est intact. Il permettra d’élucider ce qui a provoqué l’accident causant la mort de six personnes.

L’enregistreur de bord, qui se trouvait dans la queue de l’appareil, n’a pas été endommagé par le puissant brasier responsable de la perte d’environ 80 % de l’avion après son écrasement.

Le 23 janvier, l’appareil de type Jetstream de la compagnie Northwestern Air Lease, avec à son bord cinq passagers et deux membres d’équipage, s’est écrasé peu après son décollage. Selon des informations préliminaires partagées par le BST , l’avion aurait percuté le relief et des arbres.

L’enregistreur était couvert de suie, mais n’avait pas fondu, selon le BST . Mais jusqu’à son envoi à Ottawa pour analyse, le doute quant à son intégralité planait.

Le moment de l'accident a été enregistré, les données sont de bonnes qualités et vont vraiment aider l'enquête , dit le directeur régional de l'Ouest pour le Bureau de la sécurité des transports, Jon Lee.

Le contenu de l’enregistreur permettra aussi d’identifier toute lacune en matière de sécurité.

Si nous identifions un problème de sécurité avec ces informations, nous communiquerons avec les parties concernées, comme Transport Canada ou l’exploitant d'aéronefs, afin d'y remédier.

Jon Lee est directeur régional de l'Ouest pour le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Photo : Fournie par le Bureau de la sécurité des transports du Canada

Jon Lee indique que la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports l’empêche de divulguer ces données tant que l’enquête est en cours.

Déplacement de l’épave

L’épave de l’avion demeure sur les lieux de l’écrasement près de l’aéroport de Fort Smith. Des tentatives pour la déplacer par hélicoptère vers Edmonton ont échoué en début de semaine en raison des conditions météo défavorables.

Selon un rapport préliminaire du BST, l'avion de type Jetstream serait entré en contact avec des arbres et le relief avant de s'écraser et de prendre feu, peu de temps après le décollage. Photo : Fournie par le Bureau de la sécurité des transports du Canada

Une compagnie d’assurance est responsable du transport de l’épave vers le bureau régional du BST à Edmonton, et du nettoyage du site.

Aucune date n’a encore été confirmée pour son déplacement.

La conseillère municipale Louise Beaulieu a hâte que l’épave soit retirée des lieux de l’écrasement : Pour les familles et pour la communauté [ce sera] un peu de soulagement de savoir que l'enquête progresse afin d’obtenir, espérons-le, des réponses sur ce qui s’est passé.

La communauté de Fort Smith a remercié les premiers intervenants qui ont aidé après l'accident d'avion. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Lorsque les morceaux et les débris de l'avion seront à Edmonton, le BST poursuivra son analyse, avec l’aide de trois enquêteurs du Royaume-Uni.

On fera une révision technique de l’épave en profondeur à Edmonton et selon la suite, on pourrait décider d’envoyer les moteurs à un centre de révision , dit Jon Lee.

Les moteurs à réaction sont assez complexes. Ils exigent des outils spécialisés pour leur désassemblage.

Le BST ne peut confirmer, pour le moment, la durée de l’enquête.

On a un objectif de 450 jours, mais au début, on n’a pas beaucoup d'informations sur comment cette enquête va se dérouler, quelle direction elle pourrait prendre. Ça pourrait prendre moins de 450 jours ou ça pourrait être plus long. [...] On commence seulement à analyser ce qu’on a récupéré , ajoute-t-il.

