C'est maintenant confirmé : le Festival de la rivière organisera la prochaine Classique internationale de canots de la Mauricie. Les responsables formeront un comité au cours des prochains jours pour permettre. Ils comptent tenir la course de canots sur la rivière Saint-Maurice, dès cette année lors de la fin de semaine de la fête du Travail.

Jérémy Léveillée, le président du Festival de la Rivière à Shawinigan reconnaît que le défi est énorme et les délais très courts. On sait l'ampleur d'une organisation d'une course comme la classique. On l'a vécu avec le Festival de la rivière. Nous, ça fait déjà cinq ans qu'on organise notre festival. [...] On connaît l'ampleur du défi, puis on est prêt à relever ce défi-là.

Pour le promoteur, la première étape sera de former des comités avec des gens de confiance . Il lancera un appel à la communauté des gens d’affaires, aux personnes qui s’impliquent déjà dans le milieu, aux experts pour essayer de trouver un directeur de course, un trésorier ou une trésorière, un responsable pour les bénévoles .

Le président souhaite aussi s’allier une personne responsable du marketing, une autre responsable de la sécurité et quelqu’un dédié aux athlètes. Probablement qu'il va y avoir des Américains qui vont venir. C'est important de bien les accueillir pour qu'ils reviennent. C'est vraiment important si on veut retrouver les bonnes années ou ce qu'il y avait au-delà de 80 embarcations, ça prend les Américains.

Ces nouveaux comités auront à établir les bases de la course.

Jérémy Léveillé compte sur le nouveau directeur de la course Christophe Proulx pour établir un lien de confiance entre l’organisation et les canotiers. Christophe, c'est un homme très apprécié dans le milieu, donc je ne suis pas inquiet qu’il va faire l'unanimité au sein des canotiers canadiens et il est même très connu aux États-Unis. Ça peut être un levier important pour faire venir les Américains à notre événement.

Plus de transparence

Jérémy Léveillé ne veut pas s’avancer ou spéculer sur les erreurs que les anciens dirigeants ont pu commettre. On n'a pas vu les livres, il y a plusieurs choses là qu'on ne connaît pas, donc je ne peux pas le juger. Mais, il croit pouvoir se distinguer au niveau de la transparence en y mettant les efforts nécessaires. Pour nous, c'est vraiment important d'être transparent au sein des associations au sein de nos athlètes. Et puis c'est pour cette raison-là qu'on souhaite avoir un représentant de L’ACCQ des l'association des coureurs en canaux du Québec et un représentant de l’ACRQ [Association des coureurs de rabaska du Québec].

Ouvrir en mode plein écran Le Festival de la Rivière à Shawinigan en août 2023. Photo : Radio-Canada

Pas de fusion d’événement

Jérémy Léveillé demeure clair sur la question : le Festival de la rivière et la Classique de canots ne fusionneront pas. Elles seront deux entités distinctes. L’organisme sans but lucratif Festival de la rivière devient un promoteur d’événements de sports nautiques non motorisés. L’événement Festival de la rivière sera devancé du 5 au 7 juillet l’été prochain pour vraiment que les athlètes puissent venir au Festival de la rivière, avoir une belle course, bien organisée pour leurs athlètes et continuer leur préparation en vue de la classique , explique Jérémy Léveillé. Donc on n’aura pas deux événements très rapprochés à Shawinigan.

D’après une entrevue réalisée à l’émission En direct