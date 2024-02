À compter de lundi, les personnes de 50 à 74 ans pourront avoir accès plus rapidement à un dépistage du cancer colorectal, le deuxième type de cancer le plus fréquent au Québec. Il sera maintenant offert dans les centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie de COVID-19 dans toutes les régions du Québec.

Aujourd’hui utilisés pour la vaccination et les prélèvements, ces points de service serviront pour la première fois au dépistage d’un type de cancer. Comme le test pour le cancer colorectal est simple et rapide à effectuer, le gouvernement ne voyait plus la pertinence d’obliger les gens à obtenir une ordonnance ou une requête d’un médecin de famille.

À la suite de leur inscription sur Clic Santé, les patients recevront une enveloppe qui contiendra ce test lors de leur rendez-vous avec une infirmière du centre de vaccination.

Le test à l’intérieur n’est pas invasif, il est facile à faire à la maison et il ne demande pas de grandes précautions , explique Isabelle Beaulieu, de la Direction de la vaccination, du dépistage et des prélèvements au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

1:59

Le patient pourra effectuer son prélèvement lui-même et le ramener au centre 48 heures plus tard. L’infirmière effectuera le suivi du résultat.

Publicité

C’est un cancer qui est sans symptômes et qui se développe très lentement, donc il est possible de le dépister tôt , ajoute Mme Beaulieu.

On veut désengorger les hôpitaux et, en ce moment, ça vous prend un médecin qui vous dit d’aller passer le test. On sait aussi qu’il y a des gens qui n’ont pas encore de médecin de famille ou qui sont incapables de le voir, donc on vient enlever cette étape-là , affirme le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La communication, un problème?

Au lieu de laisser les gens s’inscrire eux-mêmes au dépistage, la Fondation québécoise du cancer juge qu'il aurait été plus efficace que le gouvernement envoie des lettres par la poste pour les convoquer directement à un rendez-vous, comme on le fait présentement pour le dépistage du cancer du sein.

Avec le portail Clic Santé, ça va mettre la responsabilité sur les gens eux-mêmes , selon le directeur général de la Fondation, Marco Décelles, et cela risque de créer un problème de communication.

Dans une brève rencontre dont nous avons été témoins entre M. Décelles et M. Dubé, le directeur général de la Fondation a fait part au ministre de ses craintes quant à la diffusion de l’information. M. Décelles s’inquiète que des gens issus de certaines communautés culturelles ne fassent jamais ce dépistage parce qu’ils n’utilisent pas le portail Clic Santé.

Publicité

Le faire par lettre, je pense que c’est la prochaine étape , lui a répondu Christian Dubé. L’envoi de communications écrites s’avère plus complexe d'un point de vue administratif, a expliqué le ministre.

M. Dubé a dit miser sur Clic Santé pour éviter des délais. Idéalement, dans les prochaines semaines ou dans quelques mois, je voudrais qu’on communique avec toute la clientèle susceptible de faire ces tests-là , a-t-il ajouté.

Le dépistage d'autres types de cancer bientôt accessible par Clic Santé

Si le dépistage massif du cancer colorectal fonctionne bien dans les centres de vaccination et de prélèvements, Québec n’exclut pas de renouveler l’expérience pour d’autres types de cancer.

Il faudra cependant que le dépistage soit aussi simple et ne requière pas d’appareils imposants comme ceux utilisés pour une mammographie, par exemple.

On verra dans les prochaines semaines comment ça évolue pour les autres cancers. Si on peut accélérer le nombre de tests pour différents cancers, on va le faire. On sera maintenant capables de mesurer si on doit augmenter le personnel dans nos points de service.