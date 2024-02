EPCOR lève les restrictions sur l’utilisation de l’eau à Edmonton

Le fournisseur d’eau EPCOR a levé les restrictions sur l’utilisation non essentielle de l’eau dans la région d’Edmonton. L’entreprise a annoncé vendredi que l’usine de traitement E.L. Smith a été réparée et fonctionne à pleine capacité.

Lundi dernier, le fournisseur d’eau pour Edmonton et la région de la capitale avait interdit l’utilisation de l’eau pour tout ce qui concerne les usages non essentiels. Cela s’expliquait par une défaillance des systèmes de pompage et de distribution.

La directrice des usines de traitement d’eau, Vicki Campbell, a stipulé que de l’eau avait pénétré dans la voûte contenant des câbles électriques à haute tension de la station d’épuration : Ces câbles alimentent deux pompes d’une puissance de 4000 chevaux-vapeur qui fournissent de l'eau au système de distribution.

Ce contact entre l'eau et les câbles a donc entraîné une défaillance des principales composantes électriques de l’usine de traitement d'eau d'E.L. Smith, précise EPCOR. La partie de production étant toujours opérationnelle, l’eau potable pouvait être produite, mais elle ne pouvait pas être distribuée.

Nous avons déterminé l'ampleur de la réparation et elle était assez importante. Nous devions remplacer ces câbles à haute tension et d'autres composants du système électrique de la station d'épuration , a ajouté Mme Campbell.

Ouvrir en mode plein écran Des responsables d’EPCOR lors de la conférence de presse. Frank Mannarino est le deuxième à partir de la gauche, et Vicki Campbell, troisième à partir de la gauche. Photo : Radio-Canada

Selon le vice-président chargé des services de l’eau d’EPCOR, Frank Mannarino, ce genre d’incidents est très rare. C’est déjà arrivé dans le passé, mais il y a des dizaines d'années.

Bien que nous soyons encore en train de restaurer les réserves du réservoir, nous pensons que le système s'est suffisamment stabilisé pour que nous puissions lever les restrictions de l’eau.

Vicki Campbell a ajouté que l’entreprise continue d’examiner les détails expliquant la cause de l’incident, y compris une évaluation des mesures de gestion de la demande. L’entreprise dit qu’elle fournira une mise à jour au comité des services publics de la Ville d’Edmonton le 4 mars prochain.

L’usine de traitement d’eau E.L. Smith approvisionne la capitale albertaine ainsi que les secteurs de Sherwood Park, Saint-Albert, Stony Plain, Spruce Grove, Leduc, Beaumont et Fort Saskatchewan.