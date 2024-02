Du Saguenay à Trois-Rivières… pour le golf!

Noémie Potvin le reconnaît sans détour : ce sont les nouvelles installations intérieures d’entraînement de golf à Trois-Rivières qui ont achevé de la convaincre dans son choix d’université.

La golfeuse de 21 ans a amorcé en janvier des études universitaires en biologie médicale à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’automne dernier, pendant ses recherches de programmes qui l’intéressaient et qui commençaient à la session d’hiver, elle a contacté l’entraîneur-chef des Patriotes, Pierre-Luc Boudreau.

J'ai discuté avec le coach et il m'a parlé des installations qui s’en venaient, le nouveau centre bien évidemment , précise-t-elle. Aussi, j'aimais vraiment sa vision du coaching, sa vision du développement de l'équipe. C'est sûr que c'est pas mal ça qui a arrêté ma décision ici.

Ce sont les nouvelles installations intérieures qui ont convaincu Noémie Potvin de poursuivre ses études universitaires à Trois-Rivières.

Il n’en fallait pas plus pour convaincre la Saguenéenne de s’établir à Trois-Rivières, après avoir terminé ses études collégiales à Montréal.

Je viens de sortir du cégep en décembre , poursuit-elle. J'arrive d'André-Laurendeau, où j’ai fait deux saisons de golf, parce que la première a été annulée en raison de la COVID-19.

L'arrivée de Noémie Potvin (à droite), aux côtés de Gabrielle Nepton, Alex-Ann Carpentier-Yelle et Leila Abichou, permet à l'UQTR d'inscrire une équipe féminine au circuit de tournois universitaires.

La golfeuse saguenéenne s’est jointe dans les dernières semaines à l’équipe de golf-études, devenant la quatrième athlète féminine du programme, qui compte une vingtaine de joueurs au total. Son arrivée permettra à l’ UQTR d’avoir une équipe féminine dans le circuit de compétitions universitaires la saison prochaine, au grand bonheur de l’entraîneur Boudreau.

C'est quasiment une année record, avec quatre filles ici à Trois-Rivières, alors que c'est généralement à deux , s'enthousiasme Noémie Potvin. C'est vraiment le fun d'avoir vraiment une équipe complète. Pour les tournois du championnat canadien, il faut quatre joueuses et trois scores sont comptabilisés. Ce sera vraiment intéressant pour la saison à venir.

Créer un lien, du secondaire à l’université

Le capitaine de l’équipe, Xavier Forget, est un autre golfeur qui a quitté sa région natale pour venir à Trois-Rivières.

L’étudiant au baccalauréat en Administration des affaires, profil entrepreneurial, joue au golf depuis une quinzaine d’années. Comme sa coéquipière saguenéenne, le natif de Terrebonne a fait partie de programmes de golf-études au secondaire et au collégial.

Xavier Forget est le capitaine de l'équipe de golf de l'UQTR.

J'ai été dans la structure de sport-études de Golf Québec avant d'être ici , explique-t-il. On avait accès à des technologies, mais rien n'était comparable à ici. C'était plus dans un filet ou avec certains simulateurs. Mais ici, c'est sûr qu'on est une coche au-dessus.

La majorité des golfeurs-étudiants composant l’équipe des Patriotes proviennent de l’extérieur de la région. Pourtant, la structure scolaire de l’Académie les Estacades est parmi les plus populaires des dernières années.

L’entraîneur Pierre-Luc Boudreau collabore avec celui du programme des Estacades et du Collège Laflèche, Yannick Bibeau, pour créer un lien entre les structures, afin de garder les joueurs dans la région.

C’est en réfléchissant aux avenues possibles de préparation aux tournois qu’a germé dans la tête de l’entraîneur Boudreau l’idée d’un centre d’entraînement intérieur pour mieux encadrer les élèves-athlètes en saison hivernale.

Le vert d'exercice a été conçu avec des propriétés qui s'apparentent à celles des terrains de golf pendant les tournois.

De fil en aiguille, le projet modeste est passé à la vitesse supérieure pour devenir un centre comprenant même des équipements inédits au Québec. Les investissements dépassent à ce jour le demi-million de dollars.

Une fosse de sable intérieure

Quatre simulateurs, un vert d'exercice avec dénivelés et une fosse de sable font partie des équipements choisis pour le nouveau centre. Oui, les golfeurs pourront s’exercer dans du vrai sable.

La trappe de sable, c'est une idée qu'on a eue pour sortir des sentiers battus , se réjouit celui qui est à la tête de l’équipe depuis cinq ans. On est, je crois, les seuls au Québec à avoir une trappe de sable intérieure, un sable qui est d'ailleurs approuvé par la USGA [United States Golf Association], donc on a vraiment un vrai sable de golf.

En 2001, Pierre-Luc Boudreau a lancé l'équipe de golf des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qu'il dirige maintenant depuis cinq ans.

Un atout pour le développement

Les étudiants ont pu commencer à s’y entraîner à la fin de l’automne 2023. Depuis janvier, le centre, qui a été développé dans l’esprit d’un club de golf et non uniquement d’un lieu de divertissement, élargit son accès au public.

Le centre sera également accessible 12 mois par an.

Les golfeurs n’y voient que des avantages. Pour nous, en tant que jeune équipe, pour se développer, c'est incroyable d'avoir accès à ça, autant la technologie Trackman que la zone de haute performance que le vert qui est super grand , reconnaît le capitaine Forget.

Noémie Potvin se réjouit tout autant. C'est vraiment le fun, on peut développer tous les aspects de notre jeu, c'est ça que je trouve vraiment intéressant , renchérit-elle. Que ce soit les coups roulés, la frappe de balles, même le sable! C'est le premier centre que je vois avec une trappe de sable intérieure.

Pierre-Luc Boudreau est particulièrement fier de la fosse de sable intérieure.

Les golfeurs sentent vraiment que les nouvelles installations peuvent faire une différence dans leur jeu.

On peut travailler sur des choses spécifiques. Ce n'est pas juste de frapper dans un filet sans savoir trop ce qu'on pratique. C'est vraiment de pouvoir avoir des données par rapport à la trajectoire de la balle, puis être capable de construire notre plan d'entraînement pour l'hiver avec ça.

Un endroit pour les compétiteurs

Au départ, le centre ne devait être qu’un lieu pour les athlètes inscrits sur le circuit de compétitions.

On voulait un centre de performance pour les jeunes avec un vert d’exercice qui avait des propriétés exactement comme les beaux terrains de golf pour aider les jeunes en tournoi , détaille Pierre-Luc Boudreau. On voulait des installations pour qu'ils puissent s'entraîner et pratiquer en étant libres, mais aussi avec des entraîneurs qui sont sur place, qui peuvent donner des conseils pour améliorer leur jeu.

Samuel Soucy fait partie de l'équipe de golf des Patriotes de l'UQTR.

Les golfeurs-étudiants peuvent se préparer encore mieux à la saison de compétition grâce au nouveau centre d'entraînement intérieur de Trois-Rivières.

Une cinquantaine d'élèves-athlètes, comme Samuel Soucy, s'entraînent au centre District Golf de Trois-Rivières chaque semaine.

C’est ainsi que le projet a grandi, et pourrait grandir encore. Et pour s’assurer de permettre aux athlètes de la région de grimper dans les classements, l’entraîneur avait déjà planifié, lors de notre rencontre, un voyage en Floride, pour une formation d’entraîneur de compétition de la PGA Canada.

Une structure qui se démarquait déjà

Les installations aménagées à Trois-Rivières dans le District 55, en face du Colisée Vidéotron, pourraient bien positionner davantage la région de la Mauricie parmi les structures en émergence au Québec. Déjà, à l’automne 2022, la région se démarquait parmi les 11 structures régionales du circuit des écoles secondaires de Golf Québec.

Jean-Philippe Parr a fait partie de la structure de golf-études de l'Académie les Estacades pendant une saison.

Non, les étudiants-golfeurs du programme des Estacades n’auront pas à débourser davantage pour ces équipements. Golf Québec a établi un coût uniforme pour toutes les régions.

Est-ce que l’essor de la Mauricie se fera au détriment des autres structures régionales? Au moment d’écrire ces lignes, ni le directeur du développement du sport, Patrice Clément, ni l’entraîneur-chef du programme provincial de golf-études, Daniel Langevin, n’étaient disponibles pour répondre à la question.

La vision d’avenir

Le cerveau de Pierre-Luc Boudreau bouillonne d’options. Les idées se multiplient dans la tête de celui qui est devenu professionnel de golf il y a deux ans, tout en étant architecte d’entreprises en technologie de l’information. Il songe même à offrir éventuellement des cours destinés aux tout-petits. Ses motivations : rendre accessible le golf à partir de la petite enfance pour augmenter le bassin de joueurs.

Le centre District Golf de Trois-Rivières comporte plusieurs zones pour permettre aux étudiants de pratiquer différents aspects de leur jeu.

On aimerait commencer vers cinq ans pour les intéresser à ce sport-là, qui est très connu dans d'autres pays, mais qui est encore en progression au Québec , indique Pierre-Luc Boudreau.

En attendant, il est très fier du fruit de son labeur auprès des golfeurs-étudiants, qui pourrait aussi se transposer à d’autres élèves.

On pourrait aller plus loin, avec les écoles qui offrent le golf en sport parascolaire, parce qu'on a des golfeurs qui ne sont pas nécessairement en sport-études qui sont très bons aussi.

Les golfeurs-étudiants peuvent autant s'exercer sous la supervision des entraîneurs ou faire de la pratique libre.

Une cinquantaine d’élèves-athlètes s’entraînent pour l’instant chaque semaine dans les nouvelles installations trifluviennes. Ce nombre pourrait bondir dans les prochains mois. Pierre-Luc Boudreau est prêt à relever ce défi, en gardant dans sa poche arrière des projets d’agrandissement.