Carl Weathers, qui incarnait Apollo Creed dans la saga Rocky, est mort

L'acteur américain Carl Weathers, connu pour avoir incarné le boxeur Apollo Creed dans la saga Rocky, est décédé à l'âge de 76 ans, a-t-on appris vendredi.

Le comédien est mort jeudi paisiblement dans son sommeil , a indiqué sa famille dans un communiqué transmis au site Deadline.

Né en 1948 à La Nouvelle-Orléans, Carl Weathers a d'abord été footballeur professionnel dans la NFL avec les Raiders d'Oakland, puis dans la LCF avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Il a par la suite joué dans plus de 75 films et séries télévisées américaines au cours de sa carrière. Son rôle le plus célèbre reste celui d'Apollo Creed, infatigable boxeur afro-américain qui se retrouve défié sur le ring par Sylvester Stallone dans la saga Rocky.

D'abord ennemi de Rocky Balboa, son personnage se transforme au cours des films en compagnon de route du boxeur.

L'acteur avait également été opposé à Arnold Schwarzenegger dans le film Le prédateur (1987).

Plus récemment, il est apparu dans plusieurs épisodes de la série The Mandalorian, inspirée de l'univers de Star Wars.