Le Projet tornades du Nord fait état d’une saison calme, malgré une tornade de feu

Le rapport annuel du Projet tornades du Nord dresse un bilan d’une saison relativement calme en 2023, possiblement en lien avec la fumée des feux de forêt. Ces feux de forêt sont aussi responsables d’une pyrotornade, la première documentée par cette équipe de recherche.

Le rapport de l’organisation basée à l’Université Western a été publié la semaine dernière. Les chercheurs ont recensé 86 tornades au pays en 2023. L’année précédente a vu 129 tornades et celle d’avant, 124 tornades.

De plus, il y avait seulement cinq tornades qui ont reçu la mesure de EF 2 ou plus sur l’échelle Fujita améliorée, qui mesure la force des tornades. En 2022, il y en a eu 31 et en 2021, 30.

Il y a quand même eu une tornade extrême , de force EF 4, près de Didsbury, en Alberta. Il s’agissait seulement de la deuxième à obtenir ce classement depuis la création du projet en 2017.

Ouvrir en mode plein écran La tornade de feu a eu lieu vers 4 h 45, le matin du 18 août sur la rive nord de Gun Lake, à 200 km au nord de Vancouver. Photo : fournie par B.C. Wildlife Services

Les chercheurs du Projet tornades du Nord ont aussi pu confirmer, pour la première fois, une tornade provoquée par un incendie. Des vidéos de l’incident montrent un vortex qui se tortille au-dessus des braises d’un feu nocturne à Gun Lake, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Il s’agissait aussi de la seule tornade enregistrée cette année dans cette province, note l’assistant de Recherche du Projet tornades du Nord, Francis Lavigne-Thériault. C'est vraiment quelque chose de spécial. Les vidéos de photos sont pas mal extraordinaires , indique-t-il.

La 5e année du Projet tornades du Nord, en chiffres : 289 événements météorologiques

86 tornades

1 tornade EF4, la deuxième depuis 2017

1 pyrotornade, la première documentée depuis 2017

438 enquêtes

394 études par satellite

65 études de terrain

64 études par drone

Le chercheur croit que la saison record de feux de forêt dans l’ouest du pays a joué un rôle dans la réduction du nombre de tornades cette année.

Selon Environnement Canada, 184 493 kilomètres carrés de boisés ont brûlé au pays en 2023, soit plus du double du record précédent de 70 000 kilomètres carrés établi en 1995.

La fumée de ces feux est portée vers l’est, explique M. Lavigne-Thériault, créant une espèce de couche dans l’atmosphère qui enraie la convection de l’air responsable des tornades.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ça empêche vraiment la convection de monter plus haut dans l'atmosphère et de vraiment devenir la convection intense dont on a besoin [dans les tempêtes] pour former des mésocyclones et des tornades , explique le chercheur.

Publicité

Il souligne qu’il s’agit d'hypothèses dans un champ scientifique qui a été relativement peu étudié.

C’est vraiment plus compliqué que ça [...] Avec nos chiffres de tornades, nos statistiques, on va être capable de voir [s’il] y a vraiment une corrélation entre les feux de forêt et le nombre de tornades. Parce qu’on ne sait même pas encore ça. C'est juste des stipulations, mais on n'a pas de fait scientifique , ajoute-t-il.

Vers une véritable étude climatologique des tornades

L’équipe du Projet de tornades du Nord veut répondre à ce manque d’information. La norme pour une étude climatologique est d’avoir 30 ans de données, selon Francis Lavigne-Thériault. Ainsi, avec le directeur général du projet, David Sills, il examine les 30 dernières années de tornades au Canada.

On est passés à travers tous les réseaux sociaux, toutes les données qu'on pourrait trouver, toutes les études satellites. Puis là, on a découvert des centaines et des centaines de tornades qui manquaient dans la base de données , explique M. Lavigne-Thériault.

Ce travail a aussi permis de mieux comprendre certaines tornades. On a été capables, avec la nouvelle technologie et la nouvelle procédure, d'augmenter [par exemple le classement d’une tornade de] EF 1 à EF 2 ou à EF 3. On a été découvrir des données plus spécifiques sur chaque tornade , poursuit-il.

C'est vraiment la base pour faire une étude climatologique. D'habitude, tu as besoin de 30 ans de données. Donc là, on va avoir cette base-là , ajoute le chercheur.

Ouvrir en mode plein écran Une image de drone montrant le déplacement de balles de foin provoqué par une rafale descendante, phénomène qui peut produire des vents semblables à ceux des tornades. Photo : Projet tornades du Nord

Ce genre d’étude peut ensuite permettre aux scientifiques de comprendre des facteurs qui pourraient influencer les tornades, comme, par exemple, le changement climatique. Ça pourrait aussi contribuer à protéger les gens et les infrastructures.

Environnement Canada explique qu’en ce moment il est quasiment impossible de prévoir des tornades. Il n’est pas possible d’effectuer des prévisions générales sur une saison des tornades , avec les modèles actuels.

Francis Lavigne-Thériault indique que l’étude devrait être publiée plus tard cette année.