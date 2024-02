Jusqu’à 80 cm de neige attendus dans certaines régions de la N.-É.

Certains secteurs de l'est de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton pourraient recevoir jusqu'à 80 centimètres de neige d’ici à lundi, selon un avertissement émis vendredi après-midi par Environnement Canada.

L'agence fédérale prévoit un long épisode de neige qui devrait débuter dans la nuit de vendredi à samedi.

D'ici lundi, les accumulations totales pourraient atteindre entre 30 et 40 cm pour le centre de la province et jusqu'à 80 cm, voire plus, sur l'est de la péninsule de la Nouvelle-Écosse et sur le Cap-Breton .

Les régions ouest et nord de la province pourraient recevoir de 20 à 40 cm de neige entre vendredi soir et lundi.

La région du Cap-Breton pourrait recevoir jusqu'à 80 cm de neige en fin de semaine. (Photo d'archives) Photo : CBC / Craig Paisley

Une dépression au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse se dirigera lentement vers l'est dans la nuit de vendredi à samedi , peut-on lire dans l'alerte émise vendredi après-midi par Environnement et Changement climatique Canada.

La dépression s'intensifiera au cours de la journée et sera presque immobile au-dessus du sud-est de la province, ce qui causera d'importantes chutes de neige.