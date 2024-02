Un rapport présenté le 29 janvier au conseil municipal de Russell, dans l’est ontarien, témoigne d’une pénurie de logements abordables dans le canton et de « problèmes d’abordabilité sans précédent » entre autres pour les personnes âgées à faible revenu et celles vivant avec un handicap.

C’est ce qu’a conclu le Comité ad hoc sur le logement abordable et réalisable (CLAR) de Russell après neuf mois de travail. Le comité avait le mandat de faire le portrait de la situation en matière de logements dans le canton pour ces catégories de population.

En plus de faire la lumière sur la situation à Russell, le document du CLAR avance que le manque de logements abordables devient criant au sein des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), où le gouvernement régional gère ce type de logement.

Le rapport souligne que 886 personnes sont en attente d’un logement à loyer adapté au revenu dans les CUPR. Or, au cours des derniers mois, ce chiffre aurait franchi le cap du 1000, selon le président du CLAR et conseiller municipal de Russell, Marc Lalonde.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal, Marc Lalonde, a chapeauté le travail du Comité ad hoc sur le logement abordable et réalisable de la Municipalité de Russell. Photo : Facebook/Marc Lalonde Councillor/Conseiller

On n’est pas dans une crise, mais elle est à l’horizon , confie Marc Lalonde dans un entretien téléphonique à Radio-Canada.

Ce dernier s'inquiète d’autant plus que la Municipalité de Russell – qui a vu sa population croître de 18 % entre 2018 et 2021 – pourrait connaître l'un des taux de croissance les plus marqués des CUPR au cours des 20 prochaines années.

Les aînés et ménages à faible revenu parmi les plus vulnérables

Le rapport du CLAR souligne qu’environ 4 % des résidents du canton de Russell vivent dans un ménage à faible revenu.

Le comité y qualifie les loyers moyens à Russell comme étant hors de portée pour de nombreuses personnes et que ceux-ci rendraient inaccessible la plupart des programmes de soutien provinciaux, tels que les suppléments au loyer .

On a des gens qualifiés, des professionnels qualifiés qui pourraient venir chez nous d’autres municipalités, mais qui ne sont pas capables d’avoir un appartement ou une maison chez nous parce que c’est trop cher.

Le CLAR note aussi qu’il n’y a pratiquement pas de logement à loyer adapté pour les résidents à faible revenu ou à revenu fixe du canton de Russell, une situation qui n’épargne pas les personnes âgées de 65 ans et plus.

Environ 400 personnes âgées sont aujourd'hui sur une liste d'attente pour accéder à une résidence pour personnes âgées dans le canton de Russell.

L'augmentation des temps d'attente pour les logements pour personnes âgées a été une préoccupation majeure lors des entrevues avec les résidents ayant des membres âgés de leur famille, qui cherchent activement à l'extérieur du canton pour trouver un logement convenable pour leurs proches , met en lumière le comité dans son rapport déposé au conseil municipal de Russell.

Personnes âgées de 65 ans et plus à Russell Environ 3000, soit 14 % de la population de la municipalité;

8 % sont considérées comme ayant un faible revenu;

Plus de 125 personnes attendent pour un appartement LIR ;

; 1 ménage sur 5 a des besoins impérieux en matière de logement;

1 an : temps d’attente moyen pour un logement dans une résidence pour personnes âgées au prix courant à Russell;

Près de 5 ans : temps d’attente moyen pour un logement dans une résidence pour personnes âgées pour un loyer adapté au revenu. Source : Rapport au conseil du Comité du logement abordable et réalisable, Canton de Russell, 11 janvier 2024

À la lumière de ces informations, on a rapidement compris que ce n’est pas juste une question, comme telle, de construire plus de nouveaux logements pour des personnes âgées , explique M. Lalonde. C’est plutôt [...] une préoccupation plus large que ça.

On est venu aussi à se pencher sur le besoin d'intégrer le développement économique avec développement communautaire; que les deux devaient se joindre , poursuit-il.

C’est bien beau, avoir du développement économique, mais si on n’a pas de logements à prix abordable, on va souffrir du point de vue de la main-d’œuvre. Ça nous a amenés rapidement à réaliser que les deux doivent opérer en tandem.

Six recommandations

Dans le document de 33 pages, le CLAR fournit six recommandations, des suggestions de politiques et de pratiques potentielles à mettre en place, mais aussi des données qui dressent le portrait de la situation en matière de logements à Russell.

Les six recommandations au conseil municipal de Russell Identifier et réserver les terrains et bâtiments municipaux superflus dont la mise hors service est prévue (par exemple, les arènes de Russell ou d'Embrun) afin de les utiliser pour des logements abordables et des projets communautaires qui répondent au manque important de logements LIR;

Fournir des incitations à la rénovation, à la conversion et à la construction de logements abordables et de logements locatifs construits à cet effet, telles que les LIR , par le biais d'un plan d'amélioration communautaire axé sur le logement;

Revoir et modifier le plan officiel du canton afin d'établir de nouvelles lignes directrices et des objectifs de pourcentage pour le développement de logements de moyenne et de haute densité, y compris le développement des LIR ;

Poursuivre les discussions exploratoires avec Habitat pour l'humanité, ainsi qu'avec d'autres experts en logement sans but lucratif, afin de planifier la construction d'une propriété communautaire abordable;

Procéder à un examen et intégrer le développement économique et le développement communautaire dans la structure organisationnelle du canton de Russell ;

Examiner les politiques et les programmes mis de l'avant par les chefs de file en matière de logement ou modelés par les municipalités homologues de palier inférieur du canton de Russell . Présenter au conseil un plan d'action complet d'ici juillet 2024. Source : Rapport au conseil du Comité du logement abordable et réalisable, Canton de Russell, 11 janvier 2024

Il y en a qui diraient qu’on est en retard avec notre stratégie. Moi, je dis qu’on est juste à temps si notre Municipalité agit de façon rapide et stratégique , estime le conseiller Marc Lalonde. Je demeure assez confiant, avec l'attitude de notre conseil, qu’on reconnaisse la validité du rapport et le travail sérieux qui a été fait là.

L’administration municipale du canton de Russell a désormais le mandat d’analyser les résultats et recommandations. Elle aura ensuite la tâche de faire part de ses observations et conclusions au maire et aux conseillers.

Avec la collaboration de Samuel Blais-Gauthier