Québec se donne plus d’outils pour mieux intervenir en cas de sinistre

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, veut que les autorités soient en mesure de mieux répondre aux catastrophes naturelles dans le contexte des changements climatiques et de l'été 2023 qui a été frappé de plein fouet par des incendies de forêt et des inondations.

François Bonnardel a présenté mercredi le projet de loi 50 qui vise notamment à créer une escouade d'intervention d'urgence pour soutenir les municipalités confrontées à des sinistres. Le projet de loi vise à favoriser la résilience face aux sinistres et va remplacer la Loi sur la sécurité civile.

L’escouade spéciale viendrait notamment aider sur le terrain la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et la Croix-Rouge, ce qui réjouit la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, dont la municipalité a fait face à plusieurs feux de forêt l'été dernier et qui a dû être évacuée pendant environ une semaine.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Si on avait ça au Québec, on n’a pas le total des coûts, mais quand on regarde cet été combien ça a coûté pour faire venir l’armée canadienne ou les différents corps de sapeurs-pompiers qui sont venus du monde, si on avait des forces de frappe en région un peu plus, et au Québec, ça pourrait être aidant avec les budgets afférents , a reconnu Manon Cyr en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le projet de loi prévoit aussi qu'une municipalité puisse déclarer l'état d'urgence sur son territoire pour un maximum de 10 jours. Actuellement, une municipalité peut déclarer l’état d’urgence, mais elle doit le renouveler aux cinq jours.

C’est facilitant parce que ça évite de la paperasse pour rien. Et 10 jours, avec les dégâts ou les inondations ou les feux, on le sait que ça ne dure pas juste 5 jours. On l’a vécu dans les dernières années. C’est une bonne nouvelle , a commenté la mairesse de Chibougamau.

Transfert de responsabilités

Certaines responsabilités qui incombent présentement à la SOPFEU seront également transférées au ministère de la Sécurité publique, afin de voir d'encore plus près à la sécurité des personnes et la protection des communautés et des infrastructures essentielles , pouvait-on lire dans un communiqué de presse du ministère de la Sécurité publique.