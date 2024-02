Non, c’est non! Une ligue de hockey ontarienne enseigne le consentement à ses joueurs

Depuis l'année dernière, les joueurs de la ligue de hockey mineure de Douro, au nord-est de Toronto, suivent des formations sur le consentement et la prévention des violences sexuelles. L’organisme espère ainsi éviter les dérapages à caractère sexuel observés dans d’autres ligues et associations sportives.

Il est 18 h 45 au centre communautaire de Douro. Dans ce petit aréna situé dans une communauté rurale à 150 km au nord-est de Toronto, les équipes de hockey se succèdent pour leur entraînement.

Les joueurs des Dukes de Douro U18 sont assis, patins aux pieds, dans les gradins de l’aréna, pendant que la surfaceuse refait la glace de la patinoire.

Si vous demandez la rondelle, cela ne veut pas dire qu’on peut vous l’envoyer dans les jambes. Si quelqu’un vous dit que vous pouvez l’embrasser, cela ne veut pas dire que vous pouvez aller plus loin. Le consentement est quelque chose de spécifique , leur lance Luke Bentvelzen.

Depuis quelques années, cet ancien joueur de rugby professionnel et ex-militaire australien anime des ateliers sur le consentement pour les athlètes mis sur pied par les centres contre les agressions à caractère sexuel de Kawartha [Kawartha Sexual Assault Centers].

Les joueurs de l'équipe U18 des Dukes de Douro rencontrent Luke Bentvelzen. Photo : Radio-Canada / Prasanjeet Choudhury

Il profite de sa présence à l’aréna dans le cadre de notre reportage pour rafraîchir la mémoire aux joueurs, dont plusieurs ont suivi sa formation l’année dernière.

Ateliers sans tabous

Consentement, respect, leadership, relations sexuelles, consommation de drogue et d’alcool : durant les ateliers, tous les sujets peuvent être abordés.

La question qui revient le plus souvent, surtout de la part de jeunes athlètes masculins, est : "Qu’arrive-t-il si quelqu’un m’accuse d’agression sexuelle à tort?"

[Cette question] est une opportunité d’aborder le sujet de la violence sexuelle et de les rassurer sur le fait que les fausses accusations sont très rares. [...] On les rassure en leur expliquant que s’ils suivent les étapes du consentement, respectent les limites de chacun et qu’ils communiquent, ils n’auront pas de problèmes , explique le formateur.

Selon lui, beaucoup de jeunes athlètes masculins s’interrogent sur la notion de consentement, les rôles de genre traditionnels et la masculinité toxique dans le sport.

Luke Bentvelzen se spécialise dans la formation sur le leadership et le consentement auprès de jeunes athlètes masculins. Photo : Radio-Canada / Prasanjeet Choudhury

Luke Bentvelzen explique qu’il leur fait, par exemple, prendre conscience que beaucoup d’insultes proférées entre coéquipiers sont dégradantes envers les femmes.

On parle de violence sexuelle, mais il s’agit surtout de donner des outils aux jeunes à travers le sport, de les préparer au monde extérieur. On peut apprendre de bonnes aptitudes sur la glace, mais ce que l’on enseigne hors patinoire sont des outils importants pour les athlètes: le leadership, imposer des limites, faire valoir ses droits, ce que signifie de se sentir en sécurité dans le sport ou dans la communauté , ajoute-t-il.

Changer l’image du hockey

Depuis le lancement de l’initiative l’année dernière, environ 150 jeunes de 7 à 18 ans, soit près de 95 % des joueurs de la ligue, ont reçu la formation sur une base volontaire.

Nous n’acceptons pas l’idée selon laquelle "les garçons seront toujours des garçons".

Kerri Riel, secrétaire, ligue de hockey mineure de Douro, explique que le hockey est, pour sa famille, une véritable passion et bien plus qu’un simple sport.

Deux de ses trois fils jouent actuellement dans la ligue.

Nous élevons des enfants qui vont devenir les citoyens de demain. Nous voulons qu’ils soient respectueux et peut-être même qu’ils commencent à changer l’image du hockey , dit-elle.

Deux des trois fils de Kerri Riel jouent dans la ligue de hockey mineure de Douro. Photo : Radio-Canada / Prasanjeet Choudhury

Le récent scandale à Hockey Canada a été un choc pour sa famille.

[Nos garçons] admirent les joueurs de Hockey Canada. Nous regardons le Championnat du monde junior de hockey chaque année à Noël. Cela nous a donc beaucoup touchés , dit-elle.

C’est dur de voir cela parce qu’ils sont des modèles pour tellement de jeunes. [...] Nous savons que ce qu’ils [sont accusés d'avoir] fait est mal et que nous devons faire en sorte de ne pas répéter leurs erreurs.

Sawyer Riel, 15 ans, pense que les initiations dans le monde du hockey peuvent parfois dépasser les bornes. Photo : Radio-Canada / Prasanjeet Choudhury

Son co-équipier Jack Hickey, 15 ans, partage cet avis.

C’est une terrible manière de montrer l’exemple. [...] On espère que grâce à des gens comme Luke [Bentvelzen], cela ne se reproduira pas , dit-il, son sac d’équipement sur l’épaule.

Il ajoute qu'il ne connaissait pas toutes les règles sur le consentement avant de suivre la formation.

Manque de financement

Selon la directrice générale des centres contre les agressions à caractère sexuel de Kawartha ( KSAC ), Brittany McMillan, dont le fils joue dans la ligue, les formations portent leurs fruits.

Cela a vraiment permis d'avoir des discussions à table avec lui , dit-elle.

L'avenir de l'initiative n'est toutefois pas assuré en raison du manque de financement de l'organisme.

La Ville de Peterborough , où est situé l’organisme, a récemment déclaré que la violence conjugale constitue une épidémie . Dans la foulée, elle a décidé de financer le poste de Luke Bentvelzen.

Les joueurs de l'équipe U18 des Dukes de Douro ont entre 15 et 16 ans. Photo : Radio-Canada / Prasanjeet Choudhury

La nouvelle a été accueillie avec soulagement par l’organisme, qui reçoit moins de 400 000 $ en financement annuellement de la part du gouvernement ontarien. Selon Brittany McMillan, KSAC aurait besoin d’au moins le double pour assurer tous ses services.

L’organisme offre également des ateliers similaires à d’autres organisations sportives ainsi qu’aux équipes de la Ligue de hockey de l'Ontario ( LHO ), dans le cadre du programme ONSIDE, lancé par la ligue en 2016 afin de promouvoir le respect dans les relations entre hommes et femmes.

Luke Bentvelzen, l’un des seuls formateurs masculins dans la province, voyage donc régulièrement à travers le sud de la province pour rencontrer les jeunes joueurs.