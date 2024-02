Connexion a réuni 10 artistes franco-manitobains pour l’enregistrement d’un épisode spécial en hommage aux Voyageurs et aux Métis. Le spectacle télé Un Air du Festival offre quatre prestations musicales et des entrevues exclusives avec les auteurs-compositeurs-interprètes, musiciens et gigueuses qui y ont pris part.

La musique traditionnelle est bien ancrée dans la culture et chez les familles manitobaines. Plusieurs en jouent, en écoutent et se réjouissent de la retrouver en personne sur scène chaque année lors du Festival du Voyageur, cette grande fête hivernale qui célèbre les Voyageurs et les Métis à Winnipeg.

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Messner interprète sa pièce Zelé en compagnie de la gigueuse Myriam Leclecq et du guitariste Logan Picton. Photo : Radio-Canada

Une famille de violoneux

Il y a des familles, comme celle de Nicolas Messner, où cette tradition remonte à cinq générations. Son arrière-grand-père Nicholaus Messner a été le premier de plusieurs à manier l’archet. D'autres hommes ont suivi ses pas et aujourd'hui, des nièces et des neveux sont aussi violoneux.

Nicolas Messner a participé à presque tous les concours de violon du Festival du Voyageur entre 1997 et 2005. Il a beaucoup réfléchi à son style avant de lancer un album de quatre morceaux en janvier 2024.

Je cherchais un son naturel. Le beau son du violon avec de la guitare acoustique et de la contrebasse, et parfois quelqu’un qui tape du pied dans l’album.

Quand il voit des enfants manifester leur amour pour ses mélodies, Nicolas Messner se dit rassuré pour l'avenir de la musique traditionnelle.

Le Festival et ses influences

L'auteure-compositrice-interprète de renommée internationale Andrina Turenne a beaucoup de beaux souvenirs liés au Festival du Voyageur, comme le télé-relais ou le violon bleu de Hadley Castille en forme de la Louisiane.

On a grandi en écoutant la musique de la Louisiane et j’y ai fait plusieurs visites. J’y retrouve un sens de la famille fort et c’est beau.

Ouvrir en mode plein écran Andrina Turenne interprète Tour du monde en version acoustique. Photo : Radio-Canada

Le cajun, comme d’autres influences, fait partie de son univers musical. Quant à sa chanson Tour du monde, c’est un hymne à l’amour. Avec son groupe, elle en a fait une version avec un peu plus de mordant.

Le Festival fait aussi de la place aux artistes de la diversité, ce qui est apprécié par le claviériste et arrangeur Richard Lemba. Il a appris son métier dans les chorales en République démocratique du Congo. Il a composé une chanson pour rendre hommage à sa mère. La rumba et la salsa viennent se mélanger aux rythmes traditionnels des autres artistes invités par Connexion.

Ouvrir en mode plein écran Richard Lemba offre un hommage à sa mère au son de la rumba et de la salsa. Photo : Radio-Canada

Revisiter la musique

Cht’koot est composé de deux ensembles de frères et sœurs et d’un ami. C’est la troisième fois que le groupe participe au Festival du Voyageur. Guitare électrique, cajon et batterie ajoutent des sons modernes à des reels, soient des pièces normalement jouées au violon.

On aime autant la musique traditionnelle que le funk, le jazz ou le rock. On met tout ça ensemble et ça fonctionne.

Depuis leur participation au Festival du Voyageur, Cht’koot enchaîne les spectacles, entre autres au Patio 340 du Centre culturel franco-manitobain et dans plusieurs événements culturels. Les membres ont un plaisir évident à faire vivre la musique et transmettre la culture franco-manitobaine à leur façon!

Ouvrir en mode plein écran Le guitariste Caleb Dorge et le bassiste Jean-Pierre Normandeau en pleine performance dans un studio de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Les musiciens Caleb Dorge, Alexandre Normandeau, Logan Picton ainsi que la gigueuse Myriam Leclercq ont aussi participé à l'enregistrement. Il seront également sur scène au Festival du Voyageur.

Le Festival du Voyageur aura lieu jusqu'au 25 février à Saint-Boniface, au Manitoba.