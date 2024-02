Scandale Hockey Canada : comment en sommes-nous arrivés là?

Cinq anciens joueurs de hockey de l’édition de 2018 d’Équipe Canada junior comparaissent lundi, à London, six ans après un viol présumé qui aurait eu lieu dans une chambre d’hôtel de la municipalité du sud-ouest de l’Ontario.

Les joueurs, qui ont depuis quitté temporairement leurs équipes respectives, sont :

Carter Hart ( Flyers de Philadelphie - LNH )

( de Philadelphie - ) Dillon Dubé ( Flames de Calgary - LNH )

de Calgary - ) Michael McLeod ( Devils du New Jersey - LNH )

( du New Jersey - ) Cal Foote ( Devils du New Jersey - LNH )

( du - ) Alex Formenton (HC Ambrì-Piotta - National League , Suisse)

Les agents du Service de police de London, qui a abandonné une première enquête sur les faits allégués avant d’en ouvrir une nouvelle quelques années plus tard, répondront pour la première fois aux questions des journalistes.

Résumé de l’affaire.

2022

26 mai : Le réseau TSN révèle qu'une femme dit avoir été violée par des joueurs de l’équipe canadienne en juin 2018 après un gala célébrant leur victoire au Championnat mondial junior. L’affaire avait alors été réglée à l’amiable Hockey Canada, toujours selon TSN.

2 juin : Les députés de la Chambre de la communes votent à l’unanimité en faveur d’une motion du Bloc québécois convoquant l’organisme Hockey Canada devant le Comité permanent du patrimoine canadien afin de faire la lumière sur le rôle de la fédération dans le dossier.

20 juin : Lors d’un témoignage en comité parlementaire, le président de Hockey Canada, Scott Smith, indique que d’autres victimes ont bénéficié d’ententes similaires à celle de la présumée victime de 2018. Scott Smith et le PDG Tom Renney insistent pour dire que Hockey Canada a agi dès le lendemain de la présumée agression. Les dirigeants de Hockey Canada disent aussi qu’aucun financement fédéral n’a servi à régler la poursuite.

Pascale St-Onge était alors ministre des Sports et de l'Activité physique. (Photo d'archives)

Pascale St-Onge, alors ministre des Sports et de l’Activité physique, explique devant le comité qu’elle a pris connaissance du règlement à l'amiable le 24 mai dans un appel téléphonique avec Tom Renney, soit deux jours avant la publication de l’article de TSN.

Scott Smith annonce aussi qu’une enquête lancée par Hockey Canada n’avait pas permis d’identifier les huit joueurs visés dans la poursuite originale.

22 juin : Pascale St-Onge déclare que le gouvernement canadien gèle le financement de Hockey Canada jusqu’à ce que la fédération respecte certaines conditions. Hockey Canada a reçu 14 millions de dollars d’Ottawa en 2020 et 2021, dont 3,4 millions $ d’un fonds d’urgence en lien avec la COVID-19.

28 juin : Trois commanditaires importants de Hockey Canada — la Banque Scotia, Telus et Canadian Tire — rompent leurs liens avec l’organisation.

14 juillet : Hockey Canada annonce dans une lettre qu’elle rouvre une enquête indépendante sur les faits allégués et que tous les joueurs y participeront. L’association affirme aussi qu’elle exigera que l’ensemble des joueurs, des membres du personnel, des entraîneurs et des bénévoles au niveau de la haute performance participent à une formation en matière de violence sexuelle et de consentement.

Le 14 juillet 2022, la fédération sportive a annoncé la réouverture de son enquête sur les faits allégués. (Photo d'archives)

18 juillet : Un affidavit déposé dans une poursuite en justice indique que Hockey Canada possède un fonds pour régler à l'amiable des réclamations pour abus sexuels.

19 juillet : Le quotidien Globe and Mail rapporte qu’un des joueurs de l’édition 2018 d’Équipe Canada junior a contacté la victime présumée au lendemain du viol allégué. Dans un message texte, la femme aurait écrit qu’elle a senti qu’on se moquait d’elle et qu’on avait abusé d’elle. La femme aurait mentionné qu’elle s’était uniquement confiée à sa mère et que c’est cette dernière qui avait contacté les policiers.

Tu dois parler à ta mère dès maintenant et arranger le tout avec la police avant que ça n'aille trop loin , lui aurait répondu le joueur.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, juge inacceptable que Hockey Canada détienne un fonds servant notamment à régler des réclamations pour abus sexuels. Il est difficile pour n’importe qui au Canada de faire confiance à Hockey Canada , dit-il lors d’une conférence de presse en Colombie-Britannique.

Le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé les pratiques de Hockey Canada lors d'un point de presse en Colombie-Britannique en juillet 2022.

20 juillet : Le chef de la police de London, Steve Williams, déclare que le service policier réexaminera les allégations d’agression sexuelle en raison du fort intérêt public. Le chef Williams explique qu’une première enquête policière de huit mois s’était conclue en février 2019.

22 juillet : La police de London rouvre son enquête sur le viol présumé, trois ans après avoir fermé une première enquête sans porter d’accusations.

La police de Halifax, en Nouvelle-Écosse, annonce qu’elle enquête sur une agression sexuelle alléguée qui impliquerait des membres de l’équipe canadienne junior de 2002-2003. Hockey Canada dit avoir contacté la police d’Halifax et Sport Canada au sujet de renseignements qui lui ont été transmis et qu’elle a retenu les services d’un enquêteur indépendant.

26 juillet : Le directeur principal de Sport Canada, une antenne du ministère du Patrimoine canadien, déclare que son organisation a été informée de l’agression sexuelle présumée à la fin juin 2018, mais qu'il n’avait pas fait de suivi aurprès de Hockey Canada. Mme St-Onge dit vouloir aider Sport Canada de façon à éviter un autre manque de communication du genre.

La ministre Pascale St-Onge s'est portée à la défense de Sport Canada le 26 juillet 2022 en commission parlementaire. (Photo d'archives)

L’avocate Danielle Robitaille témoigne quant à elle que la fédération sportive a demandé à son cabinet d’avocat d’enquêter sur l’affaire quelque temps après les faits allégués. Plusieurs joueurs de l’équipe n’ont toutefois pas participé à l’enquête, a-t-elle révélé; un rapport d’enquête préliminaire et des recommandations ont été envoyés à Hockey Canada en septembre 2018.

Seulement 10 des 19 joueurs ont participé à l’enquête initiale, révèle Me Robitaille. Le reste des joueurs, a-t-elle raconté, ont refusé de participer à l’enquête parce qu'une enquête de la police était déjà en cours.

27 juillet : Le président et chef de la direction de Hockey Canada, Scott Smith, refuse de démissionner lors d’un témoignage en comité parlementaire. Il dit avoir l’expérience pour amener Hockey Canada et le sport à un autre niveau.

Le président et PDG de Hockey Canada, Scott Smith, a refusé de démissionner lors de son témoignage le 27 juillet. (Photo d'archives)

Le directeur financier de la fédération, Brian Cairo, témoigne par ailleurs que la fédération a dépensé 7,6 millions $ de son fonds national d’équité pour dédommager neuf victimes présumées d’agression sexuelle depuis 1989. Le fonds, dit M. Cairo, a entre autres été financé grâce aux frais d’inscription des membres de Hockey Canada.

2 août : L’avocat de la victime présumée révèle que la femme s’est soumise à un test de polygraphie et que les résultats du test ont été fournis à la police de London, à Hockey Canada et aux enquêteurs de la LNH .

4 août : L’ancien juge de la Cour suprême du Canada, Thomas Cromwell, est chargé par Hockey Canada de revoir le fonctionnement de la gouvernance de la fédération sportive. L’objectif : rehausser les attentes envers toutes les parties prenantes au hockey , écrit Hockey Canada.

6 août : Hockey Canada annonce que le président du conseil d’administration de la fédération sportive, Michael Brind’Amour, remet sa démission. Il se dit rassuré qu’un examen de gouvernance a lieu.

Michael Brind'Amour, président du conseil d'administration de Hockey Canada, démissionne le 6 août 2022.

24 août : La police d’Halifax apprend l’identité de deux joueurs de l’édition 2003 d’Équipe Canada junior aperçus dans une vidéo captée durant un viol présumé.

21 septembre : Un sondage de Hockey Canada fait controverse. Les parents, bénévoles et entraîneurs sondés sont invités à évaluer leur niveau d’approbation envers plusieurs affirmations, dont : Le niveau de critique des médias envers Hockey Canada est exagéré .

3 octobre : Le fonds en fiducie pour l’héritage des participants de Hockey Canada, affirme le Globe and Mail, est doté d’une somme de 7,1 millions $ et servirait lui aussi à compenser les victimes d’agression sexuelle. La fédération nationale nie qu'il est utilisé de la sorte.

5 octobre : La fédération provinciale Hockey Québec retire sa confiance envers Hockey Canada. L’organisation québécoise déclare dans un communiqué qu’elle n’a pas confiance en la capacité de la fédération [canadienne] d’agir efficacement pour changer la culture du hockey avec la structure en place .

Andrea Skinner démissionne à son tour de son poste de présidente de Hockey Canada à l'été 2022.

8 octobre : La présidente intérimaire du conseil d’administration de Hockey Canada, Andrea Skinner, démissionne de son poste. Dans un courriel envoyé à ses fédérations sportives, Mme Skinner écrit qu’il ne lui paraît plus raisonnable de continuer à donner [de son] temps bénévolement à titre de présidente intérimaire .

12 octobre : Dans un rapport, l’ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell soutient que la mise en place d’un controversé fonds de réserve utilisé pour régler la poursuite liée à l’agression sexuelle présumée de 2018 était nécessaire, mais que sa gestion était déficiente.

17 octobre : Le magazine The Athletic affirme que Hockey Canada détient un troisième fonds de réserve afin de couvrir des frais encourus en cas de poursuites judiciaires. Le fonds de stabilisation des taux d’assurance devait servir à pallier d’éventuelles hausses de taux d’assurance, mais l’ex-juge Cromwell détermine qu’il n’y a aucune directive claire quant à son utilisation.

Novembre : Un tribunal d’arbitrage indépendant obtient le rapport d’enquête final du cabinet Henein Hutchison Robitaille entourant l’équipe nationale junior de 2018. Le tribunal a pour mandat de tenir une audience afin de déterminer si certains joueurs ont enfreint le code de conduite de Hockey Canada et si des pénalités doivent être imposées.

Des nouveaux documents sur l'affaire émergent dans des documents de la cour vers la fin de 2022.

18 décembre : De nouveaux détails entourant l’agression sexuelle alléguée de 2018 émergent dans des documents de cour. On y lit qu’un joueur — identifié comme Joueur no 1 dans les documents — aurait amené la victime présumée dans sa chambre d’hôtel, avant d’inviter d’autres joueurs à les rejoindre.

Le Joueur no 1, selon un sergent de la police de London cité dans les documents, aurait créé deux vidéos, selon la victime présumée, pour éviter qu’elle fasse appel à la police. La mère de la victime présumée, toujours selon les documents, a appelé la police de London après avoir trouvé sa fille pleurant dans la douche. Son mari aurait aussi contacté Hockey Canada et aurait parlé à quelqu’un de la fédération.

2023

28 mars : Hockey Canada confirme qu’elle remettra son rapport d’enquête au Comité permanent du patrimoine canadien, devant lequel avaient témoigné les hauts dirigeants de la fédération nationale.

16 avril : La ministre St-Onge annonce qu’Ottawa rétablit le financement de Hockey Canada sous certaines conditions. La fédération sportive, explique-t-elle, a rempli les trois conditions imposées au moment du gel, soit qu’elle devienne signataire du programme Sport Sans Abus et du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport; qu’elle continue d’étudier et mettre en œuvre les recommandations de l’ex-juge Cromwell; et qu’elle s’engage à rendre des comptes régulièrement au gouvernement fédéral.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly (gauche), annonce en juin 2023 que l'enquête de la ligue est terminée.

3 juin : Le commissaire adjoint de la LNH , Bill Daly, annonce que l’enquête indépendante commandée par la ligue est terminée et qu'il s’attend à réviser le rapport durant l’été.

4 juillet : Katherine Henderson, l’ancienne dirigeante de Curling Canada, est nommée présidente et chef de la direction de Hockey Canada.

14 novembre : Hockey Canada annonce que le tribunal d’arbitrage indépendant a fourni son rapport final à toutes les parties visées, mais qu’un avis d’appel a été déposé. Le processus d’appel, explique la fédération, se déroule à huis clos. D’ici la conclusion du processus d’appel, les joueurs demeurent suspendus par Hockey Canada.

14 décembre : Des commanditaires qui avaient mis fin à leur partenariat avec Hockey Canada renouent leurs liens. La chaîne Tim Horton déclare notamment qu’elle a rétabli son soutien en raison des changements dans la haute direction de la fédération.

2024

24 janvier : Le Globe and Mail rapporte que cinq membres de l’équipe nationale junior de 2018 sont sommés de se rendre à la police de London.

28 janvier : L’un des cinq joueurs accusés d’agression sexuelle, Alex Formenton, se rend à la police de London pour être formellement accusé.

30 janvier : L’identité des cinq joueurs sommés de se rendre à la police de London est révélée. Il s’agit de Cal Foote, Michael McLeod, Alex Formenton, Carter Hart et Dillon Dubé. Tous les joueurs réfutent les allégations à leur endroit.

Alex Formenton s'est rendu aux policiers de London le 28 janvier 2024.

1er février : L’acte d’accusation des joueurs, obtenu par Radio-Canada, révèle que les cinq anciens membres de l’équipe font face à une accusation d’agression sexuelle. Michael McLeod fait aussi face à une accusation de participation à un acte criminel.