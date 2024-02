Coupe du monde de Québec : Valérie Maltais 3e au 3000 mètres

La Baieriveraine Valérie Maltais a pris le troisième rang vendredi après-midi lors de l’épreuve du 3000 mètres de la Coupe du monde de Québec de patinage de vitesse longue piste.

Maltais a terminé la course en 4:02,73, à 1,62 seconde de la gagnante, la Néerlandaise Irene Schouten.

Avec ce résultat, elle termine en troisième place du classement final de la Coupe du monde pour les longues distances, ce qui inclut cinq courses de 3000 mètres et une de 5000 mètres.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Maltais a tout donné lors du 3000 mètres vendredi. Photo : Radio-Canada

La Coupe du monde se déroule au Centre de glaces Intact Assurance, à Québec.

C'est spécial aujourd'hui de gagner à la maison puis de décrocher ces médailles-là. Aujourd'hui, j'ai patiné avec mon coeur, j'ai retrouvé mes feelings. On s'est parlé avant et j'en avais des attentes, je le sentais, mais en même temps c'est un tour à la fois. Il fallait que je me concentre puis que je mette l'effort à chaque tour puis d'avoir la foule, aujourd'hui, ça été vraiment unique , a dit la patineuse qui demeure maintenant à Québec.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Maltais au départ du 3000 mètres vendredi. Photo : Radio-Canada

Dimanche, lors de la dernière épreuve à l’horaire, Maltais tentera de terminer en tête du classement du départ groupé. La Saguenéenne occupe présentement le premier rang, trois points devant sa compatriote Ivanie Blondin. Cette saison, Blondin a remporté deux courses, dont la dernière. Si elle récidive dimanche, elle devancera Maltais au classement.

À Salt Lake City, la semaine dernière, Valérie Maltais avait remporté sa première médaille en carrière dans une épreuve de distance individuelle.

Rappelons que Valérie Maltais a commencé sa carrière en patinage de vitesse courte piste, où elle a pris part à trois reprises aux Jeux olympiques. Elle a remporté la médaille d’argent au relais en 2014 à Sotchi.

C'est en 2018 qu'elle a fait la transition.