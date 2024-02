Une vidéo de la ministre de l'Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, durant un événement mardi soir a suscité de vives réactions, incluant des appels à sa démission. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux la montre notamment désignant le territoire où a été créé Israël comme un « bout de terre minable » (a crappy piece of land, en anglais) avant l’établissement de l’État moderne d'Israël, en 1948.

Selina Robinson a tenu les propos controversés lors d’un événement en ligne par B'nai Brith avec des personnalités publiques de la communauté juive.

Les données nous disent que toute une génération, celle des 18 à 34 ans, n’a aucune connaissance de l'Holocauste. Ils ne pensent même pas que ça s'est produit. Ils ne comprennent pas qu'Israël a été offert aux Juifs qui avaient été déplacés , a-t-elle déclaré au cours de la discussion d’un peu moins de deux heures.

Ces jeunes n’ont donc aucune connaissance de la façon dont tout a commencé , ajoute-t-elle. Ils ne comprennent pas que c’était un bout de terre minable, sans rien dessus. Il y avait [sur ce territoire], plusieurs centaines de milliers de personnes, mais à part ça, il n'y avait aucune économie, il n'y poussait rien, il n'y avait rien.

À la suite de ses propos, les appels à la démission de la ministre ont circulé sur les réseaux sociaux.

Jeudi, elle a présenté des excuses publiques, reconnaissant que ses commentaires ont causé de la douleur et minimisent le lien des Palestiniens à ce territoire.

Je tiens à m'excuser pour mon commentaire irrespectueux concernant les origines d'Israël sur ''un bout de terre minable''. Je faisais référence au fait que la terre a des ressources naturelles limitées. Je comprends que ce commentaire désinvolte a causé de la douleur et qu'il diminue le lien que les Palestiniens ont également avec le territoire.

Le premier ministre David Eby a réagi, vendredi matin, affirmant que les propos de sa ministre étaient inacceptables et la remerciant de s'être excusée sans réserve.

Des appels à la démission

La fédération des éducateurs postsecondaires de la Colombie-Britannique et l’Association canadienne des professeures et professeurs d'université ont lancé un appel à la démission immédiate de Selina Robinson en raison de commentaires récents, dont ceux de mardi, et de ses propos en marge de la mise à pied d'une enseignante du Collège Langara.

Par voie écrite, les deux organisations estiment que les récentes déclarations de la ministre portent atteinte aux principes démocratiques de liberté d’expression, de la liberté académique et d’un système d’enseignement supérieur.

L'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique a aussi joint sa voix aux deux organisations pour demander la démission de Selina Robinson, citant le rôle qu'elle aurait joué dans le départ de l'enseignante.

Ouvrir en mode plein écran Natalie Knight (à gauche) a perdu son emploi au Collège Langara en janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Yvette Brend

La ministre avait en effet demandé la mise à pied de la professeure d'anglais Natalie Knight après des propos controversés qu’elle avait tenus après l’attaque du Hamas. Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, l’enseignante avait décrit l’événement comme étant incroyable et brillant .

Le Collège Langara avait subséquemment tenu une enquête et avait décidé de garder l’enseignante à son emploi, à condition qu'elle respecte certaines consignes. Natalie Knight n'est toutefois plus à l'emploi du collège depuis le 26 janvier, puisqu'elle a mené des activités contrevenant aux consignes, selon l’établissement.

La fédération des éducateurs postsecondaires de la Colombie-Britannique accuse notamment Selina Robinson d’ingérence, estimant qu’elle est intervenue de manière inappropriée. La ministre nie s’être impliquée dans la décision du renvoi.