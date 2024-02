De retour d’arrêt de travail, la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin se confie

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, est de retour en poste depuis la semaine du 22 janvier. Dans une première entrevue accordée au micro de Vivement le retour depuis la fin du mois d'octobre, et au lendemain de sa première grande apparition publique, elle parle de son arrêt de travail, de la deuxième moitié de son mandat et des tensions à l’hôtel de ville.

Son retour d’arrêt de travail

« Ça va. C’est sûr que quand on est en politique, on apprend parfois à répondre tout le temps que ça va bien, mais ça ne va pas si mal. Quand on pense au rôle de mairesse, on pense à la responsabilité qu’on a d’être à la tête d’une ville, de représenter la population. Mais c’est l’accumulation de toutes les responsabilités... Être à la tête d’une équipe, de Sherbrooke citoyen, du caucus, du parti, du conseil municipal... Il y a aussi être membre de toutes sortes de choses à l’Union des municipalités du Québec. Être à la tête aussi des employés. Tous ces chapeaux-là qui s’accumulent, et avoir l’impression qu’on est responsable du bien-être de toutes ces personnes-là, tu te rends compte à quel point ton temps devient ultra-précieux, mais précieux à un point que ce n’est pas tout le temps sain.

Tu n’as plus le temps de ne rien faire, tu oublies de manger, tu t’oublies complètement à travers ça, car c’est trop une course effrénée. Je pense que c'est juste de plus se faire confiance, de plus accepter ce qui nous appartient à nous, ce qui appartient aux autres. Déjà, m'occuper juste de moi, être bien dans mon rôle de mairesse, c'est une grosse tâche. Je ne peux pas en plus porter la responsabilité du bien-être de toutes les autres personnes. [...] Je distingue un peu plus, je mets plus de limites. »

Je suis vraiment en mode détachée, du type "je vais juste faire de mon mieux, puis ça sera la population qui décidera si c'était assez". Mais de donner plus que son 100 %, ce n'est pas viable à long terme.

Son mandat et ses engagements jusqu’à maintenant

« Il y a quand même beaucoup de choses [...] qui ont été faites. En même temps, il reste des choses très grosses à réaliser. Tu sais, quand on fait juste regarder le nombre d'engagements, je suis consciente que ceux qu'on a réalisés, c'étaient ceux qui étaient les plus rapides à réaliser. Là, ce qui reste, ce sont les gros chantiers.

On a tellement parlé du secrétariat à la participation citoyenne, mais on a perdu le focus sur si les gens sont bien informés, bien consultés. Tout le travail est encore à faire dans ce sens-là. La ville s'est beaucoup améliorée, mais il reste vraiment beaucoup de chemin à parcourir pour être un modèle en matière de participation citoyenne.

Le plan d'urbanisme, on a juste commencé à peine. En mobilité, on a des rêves au niveau du transport collectif.

Puis là, je ne parle même pas de la crise du logement. On a eu pour la première fois cette semaine les vrais chiffres de construction de logements abordables des cinq à dix dernières années. [...] Ça ne marche pas, le système de production actuel, où le gouvernement ouvre des programmes de subventions, que les villes, avec les partenaires, postulent, se croisent les doigts, puis qu'on attende qu’à un moment donné, ça finisse par construire. Ça ne marche pas. Il y a eu 6000 personnes de plus qui sont arrivées à Sherbrooke. Ça coûte quoi, 1500 $, louer un quatre et demie? Ça ne marche pas, il faut vraiment agir. Ça va être le gros défi.

Puis c'est ce qui est difficile, de se dire "je vais faire de mon mieux pendant deux ans, mais il faut que je sois réaliste, puis que je sache que ça ne sera pas réglé dans deux ans". »

La fin de l’embauche de la secrétaire à la participation citoyenne

« C'est vraiment difficile d'être optimiste par rapport à cet engagement-là [de créer un secrétariat à la participation citoyenne, alors que la fin de l'emploi de la secrétaire a été annoncée la semaine dernière]. Il y a des gens qui ont tout fait pour que ça échoue, puis rendu où on est, je pense que ça risque de ne pas fonctionner. Ça se peut, effectivement, qu’on n’y arrive pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Je pense sincèrement qu'avec le service des communications qu'on a, on est capables d'améliorer notre approche modernisée à la ville de Sherbrooke, la manière dont on informe les gens, dont on les implique dans nos décisions.

Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont responsables [des problèmes dans ce dossier]. Il y a une part de responsabilité de plein de gens dans cette histoire-là. Je pense qu'il faut peut-être arrêter de s'accrocher à ça, puis se concentrer sur l'obtention de résultats concrets, puis éviter qu'il y ait d'autres erreurs qui soient effectuées dans le futur sur la manière d'informer, de consulter les gens par rapport aux différentes décisions. »

Peut-être que dans 10 ans, quelqu'un va dire "finalement, ça nous prend un secrétariat". Peut-être que ça va revenir un jour. Nous, c'était une idée qu'on avait reprise de Bernard Sévigny en 2009. L'idée du secrétariat, on n'a pas inventé ça.

L’opposition et les tensions à l’Hôtel de Ville

« Quand on prend des engagements, on essaie d'[en réaliser] le maximum. Je pense qu'il faut tendre vers le maximum. [...] Mais en même temps, il faut aussi prendre conscience qu’on n'est pas majoritaires au conseil. On est minoritaires. Puis parmi les gens de l'opposition, il y en a qui ont développé des habiletés quand même très élevées à nuire à l'avancement des promesses de Sherbrooke citoyen. Ils ne veulent pas que j'arrive à 100 % à la fin.

Quand tu as quelques personnes qui mettent toute leur énergie à essayer que tu ne réussisses pas, ils finissent par quand même réussir un peu.

C'est le réflexe qu'on a comme êtres humains de se dire “l'opposition, c'est l'opposition, elle a un job à faire, mais je trouve qu’on n'a pas ce type de jugement là pour les gouvernements. [...] Les gouvernements diffèrent dans leur approche, dans leur idéologie et tout ça. Je trouve qu'on devrait admettre que ce ne sont pas toutes les oppositions qui fonctionnent de la même façon.

Moi, je ne considère pas que j'étais dans l'opposition de la même façon qu’ils le sont actuellement.

On a beaucoup d'attention médiatique à Sherbrooke, parce qu'il y a beaucoup de médias régionaux, puis on espère tous les garder, parce que je pense que tout le monde gagne à ce qu’il y ait cette vitalité-là. Mais quand tu es très surveillé comme ça, comme politicien, quand tu as beaucoup d'attention, est-ce que ça se peut, des fois, qu'il y a des gens qui mettent certains objectifs politiques personnels à l'avant-plan, qui essaient d'en profiter? Veut, veut pas, en politique, pour faire ta place, il faut que tu tasses quelqu'un. C’est la réalité. Mais Sherbrooke n’est pas si différente que ça non plus quand je regarde Gatineau, Trois-Rivières.

Le climat particulièrement tendu dans lequel on vit actuellement ressemble [aussi] beaucoup à celui de l'époque de Bernard Sévigny, et dans les deux situations, c’étaient des gouvernements minoritaires.

Il ne faut pas oublier non plus qu’à la grandeur du Québec, il y a quoi, 40 % des élus municipaux qui ont démissionné depuis le début du mandat? Je pense que c'est un bon signal qu'il faudrait agir.

Je pense qu’en fait, c'est que ça demande, juste un peu plus d'encadrement de part et d'autre. Autant il y a des droits de l'opposition, je pense, qui doivent être davantage accordés, définis, mais il faut aussi que ce soit limité. À Québec, l'opposition n’a pas accès aux discussions qu’il y a entre les sous-ministres et les ministres. Mais au municipal, les gens ont accès à énormément d'information. Puis quand ça tombe entre des mains mal intentionnées, ils peuvent décider d'essayer de te détruire comme ils veulent, juste pour faire des points politiques.

Plus on approche d'une échéance électorale, plus les hostilités augmentent, les attaques augmentent. Mais une relation, ça se fait à deux. Moi, j'ai ma part de responsabilité dans une relation, mais la personne avec qui je suis en relation a aussi sa part de responsabilité, puis moi, j'ai fini de prendre l’entière responsabilité de toutes les relations qu'il y a au conseil municipal. »

*Certaines des réponses ont été abrégées pour des raisons de clarté. L’entrevue intégrale sera diffusée sur les ondes de Vivement le retour vendredi après-midi.