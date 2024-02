Alors que l’économie de Québec montre des signes de ralentissement, le ministre responsable de la Capitale-Nationale affirme qu'un grand projet de transport doit être lancé « le plus tôt possible ». Jonatan Julien ne s'avance toutefois pas sur un échéancier, alors que le maire Bruno Marchand fixe juin comme date butoir.

Tout en admettant que la construction d’un réseau de transport structurant soit bon pour l’économie de Québec, le ministre Jonatan Julien affirme qu’il ne veut pas présumer des conclusions de la Caisse de dépôt de placement du Québec Infra, responsable de déterminer, d’ici juin, le meilleur scénario pour la mobilité à Québec.

Commençons par voir les résultats de ces analyses-là avant de présumer autre chose. Mais c'est vrai que des travaux majeurs en infrastructure, c'est bon pour l'économie.

En 2022, la région de Québec a enregistré la plus faible croissance économique des principales régions métropolitaines du Canada. Québec international pense que ce mauvais score pourrait se répéter en 2023, alors que l’optimiste des entrepreneurs est en chute libre.

Publicité

La ministre des Transports et de la Mobilité durable affirmait, plus tôt cette semaine, que l’analyse de la mobilité à Québec confiée à la Caisse de dépôt et placement du Québec était une première phase et qu’il était prématuré de songer à l'étape de la réalisation.

Développer un sentiment d'urgence

En marge d’un point de presse à l'occasion de l’inauguration de la pêche blanche sur le bassin Louise, le maire Bruno Marchand a répliqué qu’il faut développer un sentiment d’urgence concernant la réalisation de grands projets de transport, notamment pour assurer la vitalité économique de la capitale. Même si on dit que depuis 25 ans ça va bien, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Marchand, maire de Québec Photo : Radio-Canada

Si on attend six mois pour se dire après ça "on va prendre six mois pour réfléchir", et on va prendre six mois après qu'on ait réfléchi pour se dire que c'est viable, on va avoir perdu.