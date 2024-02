Financement : pas d’enquête de la commissaire à l’éthique sur Gilles Bélanger

Alors qu’il s’était retrouvé dans l’embarras en début de semaine après les révélations de La Presse canadienne concernant les méthodes de financement de la CAQ, la commissaire à l’éthique et à la déontologie confirme qu’elle n’ouvrira pas d’enquête au sujet du député d’Orford, Gilles Bélanger.

De plus, aucune enquête ne sera menée sur le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui était lui aussi visé dans le même dossier.

Dans un courriel du bureau du Commissaire à l’éthique et à la déontologie, on explique que les deux demandes d’enquête en question sont considérées comme non recevables puisqu’elles ne contiennent pas de motifs raisonnables, basés entre autres sur la jurisprudence du Commissaire, de croire qu’un manquement aurait pu être commis au Code .

La Presse canadienne avait révélé lundi que près de la moitié des maires du Québec avaient financé la CAQ depuis 2021, pour un total de près de 100 000 $.

L'opposition y voyait un système , mais la CAQ s'est défendue mardi d'avoir mis en place un système de collecte de fonds pour monnayer l'accès à ses ministres.

Selon un message obtenu par La Presse canadienne mardi après-midi, M. Bélanger a invité les maires de la MRC de Memphrémagog en novembre dernier à rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en échange d'une contribution de 100 $.

Rappelons que deux enquêtes de la commissaire à l'éthique sont déjà en cours concernant les pratiques de financement d'autres membres du caucus caquiste, Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin.

Montrée du doigt, la Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé jeudi tirer un trait sur le financement populaire. En Estrie, la décision ne fait pas l’unanimité.