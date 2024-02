Réforme en construction : la région pourrait en sortir gagnante, selon l’ACQ

L’Association de la construction du Québec (ACQ) croit que l’Abitibi-Témiscamingue sortira gagnante de la réforme proposée par le ministre du Travail, Jean Boulet.

Le projet de loi 51, déposé jeudi, vise à moderniser les pratiques dans l’industrie de la construction pour mieux faire face aux obstacles qui retardent les chantiers et les grands projets.

L’une des dispositions de la réforme a pour objectif d'accélérer la mobilité régionale des travailleurs en abaissant les seuils d'heures requises pour être éligible à travailler dans une autre région.

Selon l’ACQ, qui représente 20 000 entrepreneurs en construction au Québec, cette mesure pourrait donner une bouffée d’air pour la réalisation de projets en Abitibi-Témiscamingue.

Plusieurs élus nous disent vouloir la décongestion de l’industrie dans la région pour être en mesure d’avoir davantage de soumissionnaires sur leurs appels d’offres.

Cette mobilité va permettre de diminuer la pression sur l’industrie en amenant davantage d’entrepreneurs et de travailleurs. On sait qu’il y a beaucoup de projets à venir et que le secteur minier va très bien. Cette modernisation peut aider à résorber les effets de la pénurie de main-d’oeuvre dans la région , ajoute M. Houle.

L’ACQ estime que cette mesure pourrait notamment attirer en Abitibi des travailleurs de la région de Mont-Laurier, qui sont présentement considérés comme étant de la région du Grand Montréal.

Ces entrepreneurs seront sans doute plus disposés à vouloir venir prêter main-forte sur des projets de l’Abitibi-Témiscamingue, affirme Guillaume Houle. L’Ontario aussi est un marché potentiel. Il y a une cohorte qui pourrait vouloir franchir la frontière, puisque la réglementation permettrait à la Commission de la construction du Québec de reconnaître leur formation.

Alors que les syndicats craignent que la réforme ne mette en péril les emplois dans les régions, l’ACQ croit que le contexte actuel et futur sera favorable pour tous.