Malgré une baisse de profits, l’Impériale accroît son dividende

La compagnie pétrolière Impériale a augmenté son dividende de 20 % malgré une diminution de ses profits en 2023.

Des prix mondiaux du pétrole moins favorables qu’en 2022 ont fait baisser le bénéfice net d’environ 2,5 milliards de dollars en 2023 par rapport à l’année précédente.

L'année 2023 restera toutefois dans les annales de l’entreprise comme une année très profitable avec un bénéfice net de près de 4,9 milliards. Il s’agit du deuxième profit en importance dans l’histoire de l’Impériale , s’est ainsi félicité le président-directeur général de l’entreprise, Brad Corson.

Production record

Au quatrième trimestre 2023, la production de pétrole brut de la compagnie a atteint son plus haut niveau en 30 ans avec 452 000 barils de pétrole produits par jour.

Dans une note, l’économiste en chef à Alberta Central, Charles St-Arnaud, souligne que l’ensemble de l’industrie pétrolière albertaine a produit à des niveaux records en 2023 surpassant la production de 2022 de 2,1 %.

Publicité

La performance est d’autant plus notable que le secteur de l’extraction a connu des interruptions en avril et mai à cause des feux de forêt , indique-t-il.

Des investissements pour réduire les coûts et accroître la production sont à l’origine de ces gains de production, selon Charles St-Arnaud, qui mentionne aussi l’influence du projet d’agrandissement de Trans Mountain.

Dans l’attente de Trans Mountain

Le pipeline dont la capacité sera triplée devrait être mis en service au deuxième trimestre de cette année. La société d’État a toutefois indiqué avoir eu un nouveau problème technique à la fin de janvier.

Le PDG de l’Impériale a précisé que son entreprise était l'une de celles qui utiliseront le nouveau pipeline. Nous sommes enthousiastes à l'idée de la mise en service de TMX que nous croyons imminente , a dit Brad Corson lors de la conférence téléphonique trimestrielle vendredi.

Il a toutefois précisé que la capacité accrue de transport n’était pas le bénéfice principal du projet pour l’Impériale. Il espère surtout que l’accès accru à de nouveaux marchés permettra d'obtenir de meilleurs prix pour le pétrole canadien.

Publicité

Défis environnementaux

Dans un communiqué, l’organisation environnementale Greenpeace a dénoncé le niveau de profit de l’Impériale. « Année après année, les entreprises d'énergies fossiles comme l’Impériale engrangent des profits colossaux en rendant le monde de plus en plus invivable », a dit Salomé Sané, chargée de campagne climat-énergie.

Au lieu de mettre davantage d'argent dans les poches de ses actionnaires, l'Impériale doit d'abord réparer les dommages que sa mine de Kearl a causés au territoire, à l'eau et aux ressources des communautés autochtones du nord de l'Alberta.

Ouvrir en mode plein écran Le site d'exploitation des sables bitumineux de Kearl, dans le nord de l'Alberta, a rejeté des eaux contaminées dans l'environnement à partir de mai 2022. Photo : Fournie par la Première Nation Athabasca Chipewyan/Nick Vardy

Lors de la conférence téléphonique, le PDG de l’Impériale a évoqué rapidement la fuite toxique de millions de litres à sa mine Kearl, qui n’avait pas été rendue publique pendant plusieurs mois et qui a conduit à plusieurs enquêtes. Nous avons agi pour établir des mesures pour répondre à l’incident à [la mine] Kearl, notamment une surveillance accrue et plus d’engagements avec les communautés , a dit Brad Corson.

L’entreprise mise aussi sur sa participation au projet de capture et de stockage du carbone du regroupement Alliance nouvelles voies. Selon Brad Corson, les six pétrolières planchent encore sur le montage financier pour rendre possible ce projet de plus de 16 milliards de dollars.

Des travaux d’ingénierie sont également en cours pour le pipeline commun qui transporterait le CO2 des différents sites pétroliers. L’Alliance nouvelles voies prépare aussi la demande réglementaire nécessaire pour que le projet voie le jour.