Madison Lamarre : quand une mobilisation populaire mène au miracle

Deux ans après avoir reçu le vaccin Zolgensma, la petite Madison Lamarre de Saguenay prend du mieux. Ses résultats sont même « spectaculaires », selon son neurologue au Centre mère-enfant Soleil du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec. Dire que quelques semaines après sa naissance, ses parents ignoraient s’ils allaient pouvoir la voir grandir.

Madison Lamarre a deux ans et demi. Elle est espiègle, pleine de vie et sait ce qu’elle veut… ou ne veut pas! L’enfant est atteinte d’amyotrophie spinale de type 1. La Saguenéenne est la première au Québec à avoir reçu sans frais le vaccin Zolgensma, un vaccin développé par la pharmaceutique Novartis.

Il n'y a pas de souci au niveau cognitif. C'est vraiment juste musculaire. On travaille tous les jours là-dessus.

L’enfant est en train d’apprendre à marcher. Elle porte des orthèses pour l’aider à soutenir ses pieds. Plusieurs heures par semaine, la petite a des séances d’ergothérapie, de physiothérapie et d’exercices en piscine. C’est d’ailleurs ce qu’elle préfère, les séances avec Isabelle.

Madison apprend à marcher à l'aide d'une petite marchette.

La petite a commencé à aller à la garderie à temps partiel. Sa mère a pu recommencer à travailler à raison de 24 heures par semaine. Quand on revient sur les premiers mois de la vie de Madison avec elle, Alexandra semble retourner au cœur d’une tempête.

Je me vois à ce moment de ma vie, toute pleine d'espoir, en me disant : "On ne sait pas où ça va s'en aller." Et de la voir comme ça. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. On a travaillé fort, mais on a fait gros de chemin.

Retour en arrière

La bataille des parents de Madison Lamarre a ému des milliers de personnes. Cinq semaines après sa naissance, Alexandra Pedneault-Tremblay et Guillaume Lamarre ont appris que leur petite souffrait d’amyotrophie spinale de type 1, une maladie dégénérative qui s’attaque aux muscles.

La course contre la montre était sur le point de commencer. Un traitement existait et il devait être administré avant l’âge de six mois. Le hic, c’est qu’il coûtait 2,8 millions de dollars.

Plusieurs campagnes de financement ont été organisées, des marches, des manifestations : il fallait un miracle pour sauver Madison.

Des dépanneurs ont amassé des fonds pour venir en aide à la petite Madison Lamarre.

Et ce miracle arriva. Le gouvernement, poussé par la pression populaire, finit par annoncer que le Zolgensma serait ajouté à la Liste de médicaments fournis en établissements de santé.

L’enfant a reçu la dose en novembre 2021.

On a complètement changé son histoire naturelle. Si elle n'avait pas eu ce traitement ou un autre traitement, elle serait décédée tout simplement. Parce que c'était ça son évolution naturelle.

La petite Madison a reçu le médicament tant espéré par l'entremise d'une perfusion intraveineuse.

Le mouvement populaire engendré par l'histoire de Madison a mené à deux victoires. D’abord, le vaccin est maintenant gratuit pour les enfants atteints de la même maladie au Québec, grâce à une entente avec Novartis dont le contenu ne peut être dévoilé. De plus, le cas de Madison a aussi incité Québec à inclure l'amyotrophie spinale dans les dépistages néonataux.

La ministre et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a utilisé tout son poids politique pour convaincre le gouvernement d’aider Madison. Elle est fière d’avoir contribué à offrir une meilleure vie à la petite.

C'est vraiment toute une famille qui peut vivre une vie normale grâce à ce médicament , se réjouit-elle.

Alexandra Pedneault-Tremblay et son conjoint font beaucoup d'exercices avec leur fille pour développer sa musculature.

Pas moins de 15 autres enfants après Madison ont reçu le vaccin Zolgensma gratuitement dans la province. Le neurologue qui s’est occupé de la petite Saguenéenne affirme que la science fait de grandes avancées en ce qui concerne les maladies rares. Il croit qu’on peut se permettre de rêver.

Vous allez avoir des enfants qui ne seront pas hospitalisés, qui ne vont pas être une lourdeur pour leur société, qui vont contribuer plus tard, qui vont avoir un métier. Parmi ces patients, on a peut-être le prochain premier ministre , lance-t-il enthousiaste.

La maladie de Madison est toujours là et les défis sont nombreux, mais elle a désormais la vie devant elle.