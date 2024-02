Un élu terre-neuvien est furieux à cause du quota de sébaste que Pêches et Océans Canada a accordé à Terre-Neuve-et-Labrador.

Gerry Byrne, ancien ministre des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador et actuel ministre de l’Immigration, dit que le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ) est en faillite morale et intellectuelle à cause de cette décision.

Après un moratoire de près de 30 ans, la pêche au sébaste va reprendre en 2024 dans le golfe du Saint-Laurent. La ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, a annoncé le quota qu’il sera permis de pêcher ainsi que la répartition par province.

Le tiers (33 %) est alloué à la Nouvelle-Écosse, 32 % aux pêcheurs du Québec, 19 % à ceux de Terre-Neuve-et-Labrador, 11 % au Nouveau-Brunswick et 5 % à l’Île-du-Prince-Édouard.

Très en colère

Dans une entrevue jeudi, Gerry Byrne a dit être fâché et très en colère contre le MPO depuis qu’il a appris ce que le fédéral a consenti à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il accuse la ministre Lebouthillier de mettre en péril les stocks de sébaste dans le golfe en accordant trop de quota à des pêcheurs des autres provinces qui ne sont pas aussi près de cette espèce. Terre-Neuve, dit-il, a déjà le poisson en quantité dans ses eaux, les gens pour le pêcher et les usines pour le transformer.

Les usines sur la côte ouest de Terre-Neuve auraient déjà la capacité de transformer le sébaste, affirme Gerry Byrne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il dit être scandalisé que des quotas soient donnés à des flottilles hauturières et à des communautés qui n’ont dans l’immédiat ni les bateaux ni les travailleurs pour faire cette pêche.

Terre-Neuve-et-Labrador a 90 bateaux dans le golfe — la plupart sur la côte ouest de Terre-Neuve — qui sont prêts à sortir pêcher le sébaste, affirme le député de Corner Brook.

Il soutient par ailleurs que les usines de la côte ouest ont déjà la capacité de transformer ce poisson.

C’est une espèce à quantité élevée, mais d’une valeur faible. Difficile à mettre en marché, difficile à transformer, difficile à pêcher. Si vous n’avez pas déjà l’expertise et capacité, vous allez être dans le trouble , prévient-il.

Gerry Byrne a été ministre des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador de juillet 2017 à août 2020. (Photo d'archives) Photo : CBC / Troy Turner

La pêche au sébaste a été fermée en 1995. La biomasse dans le golfe a rebondi et est aujourd’hui estimée à 2 millions de tonnes par le MPO . Le fédéral ignore l’ampleur des efforts de conservation faits dans l’ouest de l’île de Terre-Neuve, selon le député provincial.

Le récit du retour de la pêche au sébaste dans le golfe du Saint-Laurent, que le MPO devrait raconter, est le récit de la pleine puissance, des pleines prouesses, des pleines capacités intellectuelles démontrées dans la gestion des stocks de poissons de fonds, pour leur avenir durable , s’emporte Gerry Byrne.

La ministre fédérale des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, lors de son passage le 16 janvier à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À 19 %, la part qu’obtient Terre-Neuve-et-Labrador est 2 % plus élevée que celle de 1993. La semaine dernière, le MPO a indiqué qu’il ne s'agit que d'une estimation, les consultations sur les sous-allocations étant toujours en cours.

Gerry Byrne dit avoir l’intention d’aborder sans tarder la question avec des parties prenantes dans la province, avec le ministre provincial des Pêches, Elvis Loveless, et avec le ministère fédéral.

