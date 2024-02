Dépistage du streptocoque A : les pharmacies sont débordées

Une flambée du streptocoque invasif de type A sévit au Canada et le Nouveau-Brunswick n'y échappe pas. La province compte déjà cinq morts en 2024 en raison de cette infection.

Depuis le début de l'année, 27 cas positifs de cette bactérie invasive ont été recensés au Nouveau-Brunswick.

Pour prévenir le pire, les Néo-Brunswickois qui soupçonnent une infection peuvent se faire dépister dans l'une de six pharmacies de la province qui ont été sélectionnées dans le cadre d'un projet pilote offert depuis septembre 2023.

Ashley Blouin, pharmacienne et propriétaire d'une pharmacie à Moncton, confirme que la demande pour le dépistage du streptocoque A est élevée.

De l’aveu de l’Association des pharmaciens du N.-B., les pharmacies participantes peinent à répondre à la demande. Le nombre de tests de dépistage demandés est tel que certains points de service doivent refuser les analyses demandées par plusieurs patients.

Malheureusement, ça arrive , admet Ashley Blouin, une pharmacienne à Moncton. On essaie de diriger ces patients-là à d’autres endroits où l'on espère qu’ils peuvent les recevoir. Mais non, on ne peut pas prendre de rendez-vous pour tous les appels, malheureusement.

Les autorités sanitaires suivent de très près la situation et invitent les citoyens à se faire dépister dans l’une des six pharmacies de la province qui offrent ce service.

Une seule pharmacie dans le nord de la province

Les pharmacies participent au projet pilote sur une base volontaire et le font gratuitement. Elles sont essentiellement concentrées dans le sud de la province. Deux d'entre elles sont situées à Fredericton, l'une à Moncton et à Riverview et une autre à Hampton. Une seule pharmacie de la Péninsule acadienne, située à Paquetville, offre ce service dans le nord de la province.

Marie-Claude Cyr, de Paquetville dans la Péninsule acadienne, est la seule pharmacienne dans le nord du Nouveau-Brunswick à participer au projet pilote de dépistage du streptocoque invasif de type A.

Marie-Claude Cyr, pharmacienne propriétaire à Paquetville, mentionne que ce projet pilote, mené grâce à une collaboration entre l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Santé, est appelé à prendre de l’ampleur. Elle espère que d’autres pharmacies offriront le test de dépistage dans le nord de la province.

Une fois qu’on a fait l’évaluation et qu’on juge que le test est nécessaire, on le fait et on obtient un résultat négatif ou positif. Et dans le cas d’un résultat positif, on est en mesure d'offrir une prescription , afin de traiter l'infection, explique-t-elle.

Symptômes

Un total de 27 cas positifs de la bactérie invasive ont été recensés au Nouveau-Brunswick depuis le début de l'année.

Cette infection touche des personnes de tout âge. Les symptômes d’une infection au streptocoque A sont le mal de gorge, la fièvre et une infection cutanée bénigne qui peut se manifester sous forme d'éruptions, d'ulcères, de bosses ou de cloques.

Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de maladies chroniques sont les plus à risque.

L’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick évalue en ce moment la bonne marche du projet pilote pour voir s'il sera poursuivi. L'Association des pharmaciens de la province a d'ores et déjà émis le vœu d’un prolongement et sollicité un appui financier du gouvernement.

D’après les informations de Babatundé Lawani