Un manteau neigeux considérablement réduit en montagne et la baisse du niveau d'eau des rivières en Alberta incitent des Calgariens à sensibiliser les gens à trouver des solutions de rechange au gazon, car ils anticipent le retour des restrictions sur l'eau liées à la sécheresse.

Ce que je vais dire va froisser beaucoup de monde , prévient Jennifer Hoglin, propriétaire d’un magasin de jardinage. Elle croit que le bon vieux gazon est l'un des plus gros consommateurs d'eau, car ça demande beaucoup d'entretien .

L'entretien dont elle parle n'est pas au sujet de la main-d'œuvre, mais plutôt de la quantité d'eau nécessaire pour garder la pelouse verte. Selon elle, les habitants qui arrosent leurs pelouses pour des raisons esthétiques provoquent une double perte d'eau : une perte dans un environnement frappé par la sécheresse et une autre pour un espace dans lequel ils pourraient cultiver de la nourriture.

Jeudi, la province de l’Alberta a entamé des négociations avec les principaux détenteurs de permis d'utilisation de l'eau afin de parvenir à un accord sur les bassins des rivières Red Deer, Bow et Old Man. Ces négociations ont lieu dans un contexte où les inquiétudes concernant les pénuries d'eau se font de plus en plus vives.

Mme Hoglin propose Lawn alternatives, un concept visant à réduire ou transformer les arrière-cours afin de consommer l'eau utilement. Elle propose aussi des méthodes d'économie d'eau telles que les baissières et les jardins de pluie.

Si vous avez une pelouse sur laquelle vous ne marchez jamais, vous pouvez peut-être utiliser cet espace pour cultiver votre propre nourriture , souligne-t-elle.

Cultiver ce que l'on mange est bien mieux que d'arroser de la verdure qui n'est là que quelques mois par an, souligne Mme Hoglin.

Selon elle, arroser les plantes qu’on cultive pour la consommation est bien meilleur qu’arroser un gazon seulement présent quelques mois de l’année.

La réduction de la surface de nos pelouses contribue grandement à la diminution de notre consommation d'eau , confie-t-elle.

Regrouper les plantes préférées afin de les disposer sur petite surface d'arrosage ou utiliser des plantes natives qui ont une grande tolérance à la sécheresse sont parmi les méthodes que son entreprise suggère.

Kath Smyth, horticultrice chez Calgary Horticultural Society partage la même opinion que Jennifer Hoglin sur les gazons

Soyons réalistes, nous sommes dans un état d'étiage des eaux , déclare-t-elle.

Elle estime que beaucoup des gens se préoccupent de l'aspect de leur propriété et se demandent si je me débarrasse de ma pelouse, sera-t-elle laide?

De nombreuses personnes s'inquiètent de l'aspect de leur propriété, souligne Mme Smyth.

Il n'est pas nécessaire que ce soit laid, d’après cette horticultrice. C'est pourquoi la Calgary Horticultural Society organise Think Spring, un atelier destiné à aider les Calgariens à se familiariser aux solutions qui peuvent remplacer la pelouse afin d'économiser l’eau.

Selon elle, l'un des meilleurs moyens d'économiser l'eau est de récolter la petite quantité de pluie que nous recevons chaque année et de réutiliser l'eau non contaminée de notre maison et l'utiliser pour arroser les plantes.

Avec des informations de Helen Pike