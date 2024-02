Claude Bérubé, qui est à la tête du programme d'athlétisme des Bisons de l’Université du Manitoba depuis 27 ans, espère que son équipe masculine remportera le 8e titre national de son histoire lors des championnats nationaux d’athlétisme universitaires qui se déroulent à Winnipeg du 7 au 9 mars.

La dernière fois que les Bisons ont remporté le titre national, c'était en 1996.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe masculine des Bisons de l'Université du Manitoba a remporté sept championnats nationaux universitaires entre 1988 et 1996. Photo : Radio-Canada / Ilrick Duhamel

Dans les hauteurs du James Daily Fieldhouse, sept bannières de champions nationaux universitaires flottent au-dessus de la piste d’athlétisme. Une huitième bannière serait plus que la bienvenue pour 2024, selon l’entraîneur-chef, Claude Bérubé.

Le but de l’équipe masculine, c’est de gagner. Si on peut finir dans les trois premiers, je vais être très content. Mais on a une très bonne équipe. Je pense qu'on a une bonne chance , lance-t-il.

L’année dernière, l’équipe masculine a remporté la médaille de bronze aux championnats universitaires canadiens, à quelques points seulement derrière les Gryphons de l'Université de Guelph et les Varsity Blues de l'Université de Toronto.

Si tu demandes aux gars dans l'équipe, leur but c'est de gagner le championnat.

Un championnat à la maison

C'est la septième fois que l'Université du Manitoba accueille les championnats d'athlétisme.

C'est toujours excitant d'accueillir une compétition de cette envergure à la maison. Ce n’est pas difficile de motiver les athlètes. Ils seront prêts , affirme Claude Bérubé.

Pour l’entraîneur-chef, le fait de recevoir les championnats nationaux à Winnipeg est aussi l’occasion de faire connaître le sport au sein de la communauté.

C'est un bon showcase du sport. Ça donne une chance aux jeunes des écoles secondaires de la région de voir une compétition au niveau national. Ça nous aide pour le recrutement , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Avant d'être entraîneur-chef, Claude Bérubé était athlète au sein des équipes de cross-country et d'athlétisme des Bisons de l'Université du Manitoba dans les années 80. Photo : Radio-Canada / Ilrick Duhamel

Impliqué dans le milieu de l'athlétisme depuis plus de 30 ans, Claude Bérubé n'est d'ailleurs pas prêt à raccrocher ses crampons.

Il y a plein de gens qui me demandent quand je vais me retirer, mais je ne suis pas prêt. J'aime encore ça, les voyages en autobus de 8 heures. Alors je pense que je vais continuer encore un petit peu de temps , dit-il.

Un sport d'équipe

Pour remporter le championnat, l'équipe des Bisons de l'Université du Manitoba doit cumuler des points dans les différentes épreuves individuelles. L'équipe qui cumulera le plus de points remportera le championnat.

On a des athlètes dans toutes les épreuves. On a un bon groupe de sprints, on a un bon groupe de demi-fond, on a des lanceurs, on a des sauteurs et nos relais ont toujours été forts , ajoute Claude Bérubé.

Parmi les athlètes à surveiller, il y a notamment Tyler Cox-Yestrau et Dawson Mann qui occupent actuellement le premier rang du classement national, respectivement sur les distances de 300 mètres et de 600 mètres. Daxx Turner domine, pour sa part, le classement national au triple saut.

On a déjà plus d’athlètes qualifiés automatiquement pour les championnats nationaux que d'habitude à ce temps-ci de l'année.

Les athlètes des Bisons de l'Université du Manitoba auront une dernière occasion de se qualifier pour les championnats nationaux dans le cadre des Canada West Track & Field Championships qui se déroulent à Edmonton entre le 23 et le 24 février prochain.