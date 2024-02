Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé que la maladie débilitante chronique (MDC) a été confirmée chez deux cerfs, une première dans la province.

Surnommée la maladie du cerf zombie , la MDC est mortelle et incurable. Elle touche les cervidés, tels que l'orignal, le caribou et le wapiti, et se propage rapidement dans l'ouest du Canada.

Elle a été détectée au Manitoba pour la première fois en mars 2023. En mai, une enquête provinciale menée en Alberta a révélé que la maladie était présente dans 23 % des échantillons prélevés au cours de la saison de chasse 2022-23.

En réaction, le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis en place un programme de surveillance de la maladie afin de réduire le risque de propagation.

C'est ce programme qui vient de confirmer la présence de la maladie chez deux cerfs dans la région de Kootenay, dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

Les deux cas positifs ont été découverts au sud de Cranbrook, à environ 85 km à l'ouest de la frontière avec l'Alberta. Le premier cas provenait d'un cerf mulet mâle adulte et le second d'un cerf de Virginie femelle adulte. Les diagnostics ont été confirmés le 31 janvier par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Pas de preuve de transmission à l’homme

Le ministère de la Gestion des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique indique qu'il n'existe aucune preuve directe que la maladie peut se transmettre à l'homme. Il ajoute que la MDC n'a jamais été détectée chez l'homme.

« Toutefois, afin de prévenir tout risque de transmission ou de maladie, Santé Canada et l'Organisation mondiale de la santé recommandent de ne pas consommer de viande ou d'autres parties d'un animal infecté par la maladie débilitante chronique », précise le ministère dans un communiqué.

Le communiqué indique qu'un travail de suivi sera effectué dans la région pour tenter de contenir la propagation. Les personnes vivant dans la région de Cranbrook devraient éviter de nourrir les cerfs ou de manipuler les carcasses.

Les animaux atteints de la maladie peuvent perdre du poids, saliver excessivement, avoir une mauvaise coordination, trébucher ou avoir un comportement maladif.

Les personnes qui voient un animal qui porte des bois et qui présente ces symptômes sont priées de le signaler au service des agents de conservation au 1-877-952-7277.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la province (Nouvelle fenêtre).