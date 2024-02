Le quartier résidentiel de la Seigneurie Godefroy a vu le jour dans les années 1990. Il est composé principalement de maisons unifamiliales et on y trouve peu de services de proximité, parce qu'il est isolé des villages historiques qui composent la municipalité de Bécancour. Il a été implanté ici parce qu'il se trouve en bordure de l’autoroute 55.

C'est un développement résidentiel très typique, très banlieue, la voiture est roi et maître , décrit le biologiste Éric Harvey, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il se questionne depuis plusieurs mois à propos des possibles nuisances de la filière batterie sur l’environnement.

Le déploiement de nouveaux quartiers comme celui-ci a tendance à fragmenter les territoires naturels fragiles de la municipalité, rappelle-t-il. En joignant le geste à la parole, il pointe les bras aux quatre vents pour désigner les secteurs en question.

Là, tout près du lac Saint-Paul, on a identifié une zone importante pour les oiseaux aquatiques. Là, il y a des frayères. En fait, au sud du Saint-Laurent, il ne reste plus beaucoup d'habitats naturels, donc généralement chaque zone est relativement critique.

Est-ce qu’il faudrait oublier tout nouveau développement?, se questionne-t-il à haute voix. Pas nécessairement, mais selon M. Harvey, il faudrait faire un véritable effort de planification et les nouvelles constructions devraient se faire en priorité dans des secteurs déjà urbanisés. Ce n’est pourtant pas le chemin que semble suivre la ville de Bécancour, déplore-t-il.

On pense souvent que la densification, c'est seulement bon pour Montréal et Québec, mais c'est faux. L'ensemble des villes ont le devoir de réfléchir à la densification.

Densifier le quartier de la Seigneurie Godefroy, c'était le projet d'un promoteur local qui voulait construire une centaine d'unités de logements, répartis dans quatre bâtiments. Cette initiative, impliquant l'adoption d’un changement de zonage, a été contestée par le voisinage qui voyait sa tranquillité menacée.

Malgré des modifications notables et un long processus de consultation, le projet a été rejeté lors d'un référendum qui s'est tenu l'automne dernier.

Et pourtant, pour la mairesse de Bécancour, il n’y a pas de temps à perdre. Selon Lucie Allard, la filière batterie est une opportunité pour sa ville, mais aussi un beau casse-tête.

C'est comme un grand échiquier qui se met en place , une formule qu’elle risque de répéter souvent dans les prochaines années alors que son équipe doit composer avec les effets collatéraux de la filière batterie.

Pour nous, les élus municipaux, c'est toute une gestion de croissance et il faut être agiles parce qu’on se prépare au fur et à mesure des grandes annonces de l’industrie , explique-t-elle. En langage pandémique, elle aurait pu dire qu’il faut construire l’avion en plein vol.

Dans un horizon de 7 à 10 ans, elle estime qu’il va falloir construire jusqu'à 5000 logements pour loger les travailleurs de la filière batterie. Pour une municipalité de 15 000 habitants, c’est énorme , s’exclame-t-elle

La marche est d'autant plus haute qu’il y a déjà une pénurie de logements. Le taux d'inoccupation est actuellement inférieur à 1 %. Pour répondre aux besoins, des développements domiciliaires sont en cours dans presque tous les secteurs. Le défi pour Mme Allard s'avère de trouver une formule satisfaisante pour tout le monde.

On souhaite s'assurer de garder un milieu de vie intéressant, attrayant et inspirant pour les nouvelles familles, mais aussi la population actuelle qui craint de perdre sa qualité de vie , détaille-t-elle.

Bécancour est encore une ville à la campagne, on veut garder cet aspect-là des choses, mais on sait très bien que certains secteurs sont appelés à se développer et se densifier.

Des enjeux que surveille Andréanne Blais, directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec. Elle s'intéresse en particulier au développement du Plateau-Laval qui est situé sur les bords du fleuve, en face de Trois-Rivières.

Cette zone a été identifiée pour requalifier et développer des terrains, explique-t-elle. Toutefois, on s'inquiète sur la façon dont ça va être fait.

Mme Blais constate que des résidences poussent comme des champignons, mais que les services ne suivent pas. À terme, elle anticipe des quartiers plus pauvres au niveau de la qualité de vie, des quartiers plus monotones .

Il y a un risque, selon elle, d’étalement urbain injustifié , parce qu’il y a des outils disponibles pour penser autrement . Elle prend pour exemple le guide de densification urbaine développé par la municipalité de Victoriaville.

Le citoyen veut un bungalow, une piscine, un grand terrain, mais il faut offrir des alternatives qui sont plus innovantes. On ne veut pas non plus aller vers le modèle cage à poule, il faut donc offrir une densification conviviale.