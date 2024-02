Art et déficience intellectuelle, une exposition pour partager sa fierté

Dans les locaux de l’organisme La Lanterne, situés à La Pêche, une dizaine de participants s’appliquent devant autant de toiles et de chevalets. Adultes vivant avec une déficience intellectuelle, ils s’apprêtent à présenter une expo-vente de leurs œuvres à la galerie Old Chelsea.

On parle de déficience intellectuelle légère et moyenne. On parle aussi de trisomie 21, de trouble du spectre de l'autisme (TSA) léger , précise la directrice intérimaire de La Lanterne, Ginette Marcoux. C'est souvent une déficience liée à un accident ou une maladie de jeunesse , poursuit-elle.

Au-delà de la fierté de voir leurs créations exposées et vendues, les bénéficiaires de cet organisme fondé en 1992 retirent plusieurs bienfaits de cette expérience, raconte Ginette Marcoux.

La directrice intérimaire de La Lanterne, Ginette Marcoux, à côté d'une toile créée par une participante de ces ateliers d'art.

On a fait une demande de subvention [au ministère de la Culture et des Communications du Québec] pour que les participants apprennent à s’exprimer autrement que par la parole , explique-t-elle. Mais l'atelier de peinture, c'était aussi pour augmenter leur estime de soi, travailler leur dextérité fine, se faire confiance et développer ou maintenir des compétences artistiques .

La fierté a vraiment augmenté. La confiance en eux [aussi]. [Ils ont] beaucoup plus de facilité à travailler, à vouloir créer des choses et à s'exprimer.

Même son de cloche du côté de l’artiste et administratrice de la galerie Old Chelsea, Marianne Feaver. Cette dernière considère que ces artistes ont l’occasion de se découvrir à travers cette expérience.

C'est ce qu'on veut qu'ils retiennent : que chaque individu a un potentiel , ajoute Ginette Marcoux, se réjouissant que cette démarche inclusive permette plus d'interactions sociales entre les participants et la population en général .

À 48 ans, atteinte de microcéphalie et vivant avec ses parents, France Meunier est l'une des participantes de ces ateliers d'art pour lesquels elle dit aimer « travailler fort ».

Ça fait un an qu'on travaille là-dessus , précise Ginette Marcoux. La directrice intérimaire se souvient qu’auparavant, les participants avaient pour habitude de prendre part à des ateliers d’arts pour créer de petites décorations ou des cartes pour les marchés de Noël.

Mais cette année, on voulait aller plus loin artistiquement. Et on voulait que ce soit une [forme] d'inclusion sociale pour eux , poursuit-elle.

Les œuvres seront exposées et proposées à la vente jusqu'au 14 février à la galerie Old Chelsea.

Je suis un des plus vieux ici , s'enorgueillit Donat Bertrand, précisant fréquenter La Lanterne depuis 25 ans. Il confie aimer les dessins, mais aussi le bricolage, les casse-têtes, et tout ce qui se passe ici . L’organisme qu’il désigne comme son chez-nous offre dans chaque rendez-vous une occasion de créer du lien social.

Un apprentissage aux multiples bénéfices

Au début, ça faisait pitié. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait , constate l’intervenante et professeure d'art associée à ces ateliers, Béatrice Laplante. Cette dernière estime que le groupe a appris à aimer les arts et a progressé d’environ 65 %.

Si certains participants étaient au départ réticents, raconte la professeure, ils ont fini par apprécier l’exercice, explorant diverses techniques artistiques comme l'acrylique, la peinture à doigt ou au couteau.

Dépendant de son entourage, Donat Bertrand vit à 69 ans chez sa sœur. Grâce aux ateliers d'art, il a pu travailler sa confiance en lui et améliorer sa motricité fine.

Ils ont également appris à être minutieux , à associer les couleurs, à nettoyer leurs pinceaux, à se positionner correctement devant leur toile pour éviter la fatigue après des heures de travail, ou encore à observer la nature pour la représenter dans leurs œuvres, énumère Béatrice Laplante.

Cette dernière précise qu’elle se charge pour eux de manipuler exactos, colle chaude, vernis et autres produits chimiques, et de préparer chez elle les sujets qu’ils devront explorer au fil des ateliers.

Fiers de leurs travaux, certains ont souhaité les ramener à la maison. Mais j'ai dit "non, on va essayer de vendre pour ramasser des sous, des fonds, pour vous. Pour vous gâter un peu" , raconte Béatrice Laplante.

Les fonds permettront d’aller en groupe aux quilles, activité qu’ils adorent , souligne la professeure, ou de se rendre au musée pour leur montrer c’est quoi, les arts . Les artistes en herbe pourront ainsi bientôt découvrir l’exposition Riopelle, à la croisée des temps, actuellement présentée au Musée des beaux-arts du Canada.

Avec les informations de Marika Bellavance