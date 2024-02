L’annonce de deux nouveaux projets de parc éolien au Bas-Saint-Laurent et dans la MRC de Montmagny, retenus par Hydro-Québec, interpelle des citoyens. Ils demandent un débat sur la transition énergétique.

Cassandra Henry, co-porte-parole du comité citoyen Tourne pas chez nous, estime que le Québec vit une accélération du développement éolien. Elle en dénonce notamment les impacts environnementaux. C’est de la pollution visuelle, mais également toute la pollution au niveau des routes qui doivent être créées pour construire des parcs éoliens. Ça implique énormément de déforestation , explique-t-elle.

Une position appuyée par Jean-François Vallée, citoyen, chroniqueur et membre du comité de rédaction qui a piloté un dossier sur l’éolien dans le journal d’opinion Le Mouton noir. Il estime à environ un millier le nombre d’éoliennes qui seront installées à terme dans le Bas-Saint-Laurent, en plus des centaines de kilomètres de chemins déboisés pour construire et accéder aux futurs parcs.

On peut faire la route des fromages ou la route des vins, mais là, on va pouvoir faire la route des éoliennes.

Parallèlement, Cassandra Henry s’inquiète que la population ne soit pas consultée dans ces dossiers.

Le comité Tourne pas chez nous affirme qu'une rencontre est prévue dans les prochaines semaines avec le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, également président de l’Alliance de l’Énergie de l’Est. Elle dénonce toutefois que cette rencontre se fera avec les promoteurs éoliens. Nous, c’est à nos élus qu’on veut parler! , s’exclame la citoyenne.

En ce sens, Jean-François Vallée montre du doigt la proximité entre les entreprises privées et les élus régionaux. Ce sont des projets qui, pour beaucoup d’entre eux, sont privés. Des entreprises privées vont être sur nos terres publiques au moins à 50 % , explique-t-il.

Depuis mars 2023, sept projets de parcs éoliens dans l'Est-du-Québec ont été retenus par Hydro-Québec. Cinq d'entre eux font partie de l'Alliance de l'énergie de l'Est, pour une puissance totale de près de 1300 mégawatts (MW) : les parcs éoliens de Madawaska, de la Forêt-Domaniale et de Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin verront officiellement le jour au Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches.

Le projet Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk 2, au Bas-Saint-Laurent, et celui de Saint-Paul-de-Montmigny, dans la MRC de Montmagny, ont été choisis, quant à eux, la semaine dernière.

Des études d'impact suivront pour ces deux derniers projets. Celle qui concerne le projet de Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk 2 devra notamment étudier les enjeux et observations soulevés par la population lors d'une consultation publique menée en décembre dernier, principalement en matière de protection de l'environnement.

Les profits générés par ces parcs seront répartis entre les partenaires de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Jean-François Vallée tempère les retombées économiques : Il y a un regroupement qui s'appelle Vent d'élus au Québec, né du fait que plusieurs maires se sentaient floués dans ces projets-là. C'est un paradoxe, étant donné que 50 % des profits vont dans les poches des MRC : les élus sont devenus des promoteurs , ajoute Jean-François Vallée.

Un débat sur la transition énergétique

Cassandra Henry déplore un manque d'information concernant les projets éoliens, notamment quant aux retombées et aux impacts. Mais au-delà de la contestation, le comité Tourne pas chez nous, dont l'appellation fait référence au comité Coule pas chez nous, qui lutte contre l’exploitation pétrolière, demande une réflexion globale sur la transition énergétique au Québec.

On a définitivement une accélération de tous les développements énergétiques, mais si on n’évalue pas maintenant, on va le regretter plus tard.

Cassandra Henry estime qu’il devrait y avoir un référendum dans les municipalités concernées par l’installation des futurs parcs éoliens.

