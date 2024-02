Une enquête entamée à l’automne 2022 a permis une importante perquisition de stupéfiants à Lac-Mégantic, jeudi.

Les policiers ont effectué cinq perquisitions dans des résidences des rues Villeneuve, Bonin et Agnès à Lac-Mégantic en matière de stupéfiants. Une vingtaine de policiers ont participé à l’opération et plusieurs choses ont été saisies, notamment 120 grammes de cocaïne, du GHB, des comprimés de méthamphétamines, des cigarettes de contrebande, des armes de chasse, une arme prohibée et de l’argent en liquide , souligne la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Un véhicule a également été saisi comme bien infractionnel.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune arrestation n’avait eu lieu dans ce dossier, mais quelques personnes ont été interpellées lors des perquisitions et certaines personnes impliquées pourraient faire face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants , précise la porte-parole de la SQ .

Une importante opération

Assurément, il y a du trafic de stupéfiants dans le secteur de Lac-Mégantic, et on souhaite mettre fin au trafic et à la vente de stupéfiants dans le secteur.

Les perquisitions de grandes quantités de drogues et de matériel lié au trafic de stupéfiants ont découlé d’une enquête ouverte grâce à des informations reçues du public, menée en collaboration entre les policiers de la MRC du Granit et la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de l’Estrie.