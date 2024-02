Lac-Beauport : des ponts « trop bas » placent 3000 résidents à risque de confinement

Les principaux ponts de Lac-Beauport seraient trop bas et placeraient des milliers de résidents à risque d'être complètement isolés à chaque crue de la rivière Jaune, laquelle sort de son lit de plus en plus fréquemment.

Au nord du petit cours d'eau bucolique traversant la municipalité d'est en ouest, les habitants des quartiers Mont-Cervin et Exalt dépendent de trois ponts pour accéder à leurs propriétés. Au nombre de 3000, ces citoyens représentent un peu plus du tiers de la population de Lac-Beauport, petite ville cossue située dans la couronne nord de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Plus du tiers de la population de Lac-Beauport habite les quartiers résidentiels situés au nord de la rivière Jaune. Photo : Radio-Canada / David Remillard

La plus récente inondation à survenir sur le territoire a rappelé leur vulnérabilité géographique.

Au plus fort de la crue, le 18 décembre dernier, tous les ponts ont été fermés à un moment ou un autre par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), responsable des ouvrages. Durant quelques heures, tous les accès étaient bloqués.

Plus à l'est, le pont du chemin de l'Éperon, pourtant reconstruit au cours de l'été au coût de 2,3 millions $, a lui aussi été interdit à la circulation, isolant 150 personnes supplémentaires, là aussi pendant plusieurs heures.

Ces secteurs, essentiellement résidentiels, ne comptent sur aucune épicerie ou pharmacie, alors que la quasi-totalité des services se trouvent au sud de la rivière.

Très inquiétant

L'événement toujours frais en mémoire, Lac-Beauport craint désormais un scénario où tous les ponts seraient fermés sur de plus longues périodes en raison des humeurs de plus en plus imprévisibles de la rivière Jaune. Le risque est réel et il est très inquiétant pour nous , lance le directeur général Richard Labrecque en entrevue à Radio-Canada.

Quand on parle d'enclaver 3000 personnes, on parle d'une logistique qui est complètement différente , insiste-t-il gravement, énumérant la liste des tâches incombant à une telle opération.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit notamment être mis dans le coup, explique M. Labrecque. D'abord pour l'évacuation des personnes plus vulnérables ou malades, mais aussi pour prévoir des services ambulanciers et des soins d'urgence aux résidents isolés.

Ouvrir en mode plein écran La rivière Jaune forme un obstacle naturel pour atteindre les services de Lac-Beauport. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Même chose pour les services incendie, qui doivent être déployés sur la rive nord de la rivière en prévision d'un éventuel confinement. La Municipalité à elle seule n'a pas les ressources nécessaires et doit faire appel à ses partenaires des villes voisines, indique le directeur général. Il faut ajouter des renforts de l'autre côté des ponts avant de les fermer .

La Sûreté du Québec doit enfin faire le contrôle de tout ça , ajoute-t-il. À ce sujet, M. Labrecque doute que le poste de la MRC de la Jacques-Cartier soit outillé pour faire face à pareille situation d'urgence tout en assurant la couverture de son territoire.

Autre enjeu, le garage municipal de Lac-Beauport se trouve sur le chemin de l'Éperon, du mauvais côté de la rive. La Municipalité devra donc prévoir le déplacement de certains équipements en cas de risque de fermeture du pont.

Ouvrir en mode plein écran Le pont du chemin de l'Éperon a été reconstruit par le MTMD en 2023 mais demeure trop bas, selon la Municipalité de Lac-Beauport. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Rehausser les ponts?

Richard Labrecque est d'autant plus inquiet que la rivière Jaune déborde de plus en plus souvent.

Seulement en 2023, Lac-Beauport a connu trois inondations, soit en avril, en juillet et en décembre. Avant, on avait une crue comme ça aux trois ou quatre ans. Maintenant, on en a presque trois fois par année , atteste M. Labrecque, en poste depuis près de 15 ans. Nous, on attribue ça aux changements climatiques.

Sans minimiser l'impact sur les sinistrés, M. Labrecque rappelle que la crue de décembre n'a pas fracassé de records et que la situaton aurait pu être encore pire.

Si les 65 mm de pluie reçue en 24 heures et la fonte de la neige ont bel et bien provoqué le coup d'eau ayant causé des dommages à une cinquantaine de résidences, il assure avoir vu la rivière Jaune à des niveaux plus élevés par le passé.

Ouvrir en mode plein écran Le pont du chemin des Mélèzes donne accès aux quartiers résidentiels au nord de Lac-Beauport. Ce dernier a été fermé à la circulation lors de la dernière inondation de la rivière Jaune. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Outre la fréquence des crues, il a aussi constaté une plus grande réactivité du ministère des Transports cette année. En décembre, le Ministère a fermé les ponts dès que l'eau a atteint les poutrelles des structures, facilement un mètre plus bas que la chaussée , plutôt que le tablier.

M. Labrecque y voit une nouvelle approche, à laquelle il ne s'oppose pas s'il s'agit d'assurer la sécurité de la population.

Reste que si ces deux tendances se maintiennent, il craint des risques d'enclave plusieurs fois par année en raison de la hauteur insuffisante des infrastructures. Les principaux ponts sont tous trop bas pour absorber les crues saisonnières de la rivière Jaune. [...] J'imagine que le Ministère devra tôt ou tard monter ses ponts.

La Municipalité, ça nous cause énormément de problèmes, mais la population, les 3000 personnes isolées, vont-elles accepter ça plusieurs fois par année pendant plusieurs années? C'est la question et la solution c'est de monter les ponts.

Ouvrir en mode plein écran La dernière inondation a causé des dommages à une cinquantaine de maisons à Lac-Beauport, comme dans ce sous-sol, dont quelques-unes seront déclarées perte totale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Aucun bon sens , selon le maire

Le maire de Lac-Beauport, Charles Brochu, estime que sa population ne pourra tolérer cette menace bien longtemps.

Lui-même résident du secteur potentiellement enclavé, il croit que des changements à la configuration des infrastructures seront inévitables. Pour nous, un confinement de 24 à 72 heures pour 3000 personnes, ça n'a aucun bon sens , tranche-t-il.

Ça n'ira pas en s'améliorant. Il y a des secteurs à Lac-Beauport où des gens vont devoir penser à se relocaliser ailleurs.

M. Brochu et le conseil municipal ont demandé au directeur général de faire des représentations auprès du MTMD pour les sensibiliser à leur cause. S'il est d'avis que les ponts sont trop bas, la première préoccupation du maire n'est pas de rehausser les ponts à court terme, conscient du coût et de la planification nécessaires.

Pour l'heure, il demande au gouvernement de préparer la crue printanière et de jouer franc jeu avec la population, à l'avance. Selon M. Brochu, la fermeture des ponts a été annoncée rapidement, laissant peu de marge de manoeuvre aux citoyens.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Lac-Beauport, Charles Brochu (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le directeur général de la Municipalité, Richard Labrecque, doit rencontrer les représentants du MTMD ce lundi, après avoir envoyé une lettre à la mi-janvier.

M. Labrecque demandera au MTMD et au ministère de la Sécurité publique d'offrir des communications claires aux résidents des quartiers à risque afin qu'ils puissent se préparer en conséquence.