Après des mois de tractations, Ottawa verse finalement 143 millions de dollars additionnels à la Ville Reine pour l'accueil des demandeurs d'asile, et 19,75 millions pour l'aide au logement.

La vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, en a fait l'annonce vendredi midi à Toronto, en compagnie de la mairesse Chow.

La somme de 143 millions découle de l'annonce de 362 millions pour les réfugiés dans l'ensemble du pays faite plus tôt cette semaine par le gouvernement Trudeau, y compris 100 millions pour le Québec.

Ça va avoir un impact dans la vie de milliers de personnes , affirme la ministre Freeland.

La Ville Reine réclame 250 millions pour cette année, après avoir demandé 200 millions en 2023, citant la hausse marquée du nombre de demandeurs d'asile.

Le fédéral avait accordé une aide de 97 millions à Toronto l'an dernier.

Ottawa ajoute 103 millions pour 2023 et 40 millions supplémentaires pour le 1er trimestre de 2024, par le biais du Programme d’aide au logement provisoire.

La mairesse Chow se dit « très reconnaissante ». Ça répond à nos attentes pour 2023 , affirme-t-elle.

Elle ajoute que la somme additionnelle de 40 millions est un « premier paiement » pour 2024. Elle s'attend à recevoir plus d'argent d'Ottawa plus tard cette année pour un total de 250 millions pour 2024, comme demandé par la Ville Reine. Elle explique que les années financières municipale et fédérale ne coïncident pas ensemble, et que Toronto et le fédéral ne présentent pas leur budget annuel en même temps.

La ministre Freeland n'a pas confirmé de somme pour le reste de l'année pour l'instant.

Elle a aussi annoncé vendredi un montant de 19,75 millions de plus pour Toronto dans le cadre de l’Allocation canadienne pour le logement. Ces fonds doivent servir à aider des locataires moins nantis à payer leur loyer.

Les Torontois n'auront pas à payer plus

En janvier, la chef du budget de Toronto, Shelley Carroll, évoquait la possibilité d'une surcharge d'impôt foncier de 6 % pour les Torontois, si le fédéral ne fournissait pas la somme réclamée de 250 millions.

En présentant son budget jeudi, la mairesse Olivia Chow assurait toutefois que ce ne serait pas le cas, même si Toronto n'a pas encore reçu tous les fonds réclamés pour 2024.

La ministre Freeland « rejette » la critique selon laquelle Ottawa n'a délié les cordons de la bourse qu'après la menace d'une surcharge d'impôt foncier pour les Torontois. Je ne pense pas que les Canadiens s'attendent à ce que la ministre des Finances signe de gros chèques sans vérification , répond-elle.