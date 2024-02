À la demande des enseignants, Québec modifiera une fois de plus le calendrier de ses épreuves uniformes, certaines d'entre elles ayant été prévues dans la dernière semaine de classe, une période habituellement dédiée aux voyages de fin d'année et aux cérémonies de remise des diplômes.

Les dates annoncées par le ministère de l'Éducation jeudi seront donc revues, du moins au primaire. La tenue d'un examen de mathématiques pour les élèves de 6e année, du 17 au 19 juin, était particulièrement contestée.

Suite à des discussions et des enjeux exprimés, nous confirmons que le ministère va soumettre un nouveau calendrier d'épreuves pour le primaire tout en préservant le plus possible le temps d'enseignement , a fait savoir le cabinet du ministre Bernard Drainville dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada, vendredi.

Un premier remaniement de calendrier des épreuves uniformes de fin d'année avait été rendu nécessaire par les grèves observées par la FAE et la FSE - CSQ à la fin de 2023, qui ont privé les élèves de 9 à 22 jours d'enseignement.

En présentant son plan de rattrapage, le 9 janvier, le ministre Drainville avait annoncé qu'à l'instar des épreuves uniformes de décembre, celles prévues en mai et en juin seraient décalées de deux à sept jours , sans toutefois dépasser le vendredi 21 juin.

Or, le calendrier soumis jeudi aux syndicats prévoyait la tenue de certains examens 11, 12, voire 13 jours au-delà de la date initialement encerclée au calendrier.

Certaines épreuves uniformes avaient été déplacées dans la semaine du 17 juin, soit trop tard au goût de nombreux enseignants, qui faisaient valoir que cette période était historiquement dédiée à d'autres types d'activités (voyages de fin d'année, cérémonies de remise des diplômes, etc.).

Le constat est sans équivoque : le non-respect des normes de vie scolaire est aberrant, il n’y a pas d’autres mots , écrivait par exemple le Syndicat de Champlain (CSQ) dans un message à ses membres, vendredi matin, évoquant des décisions prises à l’aveugle , complètement contraires à la réalité du terrain .

Ce nouveau rebondissement survient dans un climat déjà tendu entre le gouvernement Legault et les syndicats d'enseignants, ceux-ci étant ces jours-ci occupés à voter sur les ententes de principes conclues entre les deux parties pendant les Fêtes.

Le Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY) devait d'ailleurs annoncer plus tard vendredi si ses membres ont avalisé ou non l'accord passé entre Québec et la FAE . Son rejet aurait pour effet de replonger les parties dans une nouvelle phase de négociations.

