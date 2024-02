La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, Christine Fréchette, était de passage vendredi matin au club de golf de Sherbrooke pour présenter la vision du gouvernement en matière d’immigration.

Christine Fréchette a présenté plusieurs aspects de cette politique devant une cinquantaine de personnes. D’entrée de jeu, elle a annoncé que les derniers mois avaient été chargés dans la province.

La francisation des immigrants et des travailleurs étrangers temporaires est l’un des sujets qui a aussi été abordé. La ministre souligne avoir reçu un tsunami de demandes , plus de 53 000, pour accéder au portail Francisation Québec entre avril et décembre 2022. Rappelons que ce portail a été lancé l’an dernier et que le ministère reçoit plus de 400 demandes de cours de francisation par jour via cette plateforme. Ce nombre élevé de demandes occasionne d'ailleurs des délais d’attente.

L’accueil des étudiants étrangers a également été soulevé. Le maire suppléant de la Ville de Sherbrooke, Raïs Kibonge, observe que les enjeux liés à ce dossier sont nombreux.

Publicité

Il faut s’assurer qu’on a suffisamment de logements pour tout le monde, que les infrastructures suivent pour tout le monde en termes d’écoles et de services, et s'assurer qu’en termes d’emplois, le maillage se fasse bien avec les organismes et les industries locales , souligne-t-il.

La ministre a aussi été interpellée par le recteur et vice-chancelier de l’Université Bishop’s, Sébastien Lebel-Grenier, qui a voulu parler du Programme de l’expérience québécoise, le PEQ. Ce dernier vise à faciliter l’immigration des étudiants à la fin de leurs études. Cela dit, ce programme est réservé aux étudiants qui suivent leur formation dans un établissement d’enseignement francophone, ce que déplore le recteur.

Pour nous, ça pose un enjeu réel, c’est-à-dire qu’on a des personnes extrêmement qualifiées, qui ont appris le français, qui veulent demeurer au Québec, et qu’on refuse tout simplement parce qu’elles sont passées par l’Université Bishop’s , explique Sébastien Lebel-Grenier, qui croit que le Québec se prive d’un important bassin parmi les étudiants qui côtoient des universités anglophones.

La ministre indique que ce sera possible pour eux de passer par une autre voie. Après une année d’expérience de travail, il y a le programme régulier des travailleurs qualifiés, ou le programme qui lui succédera, qui sera accessible.

Vers une transition électronique

Depuis décembre 2022, afin de favoriser l’embauche des travailleurs étrangers, une mesure a été instaurée en ce qui a trait à la transmission électronique des demandes d’emploi. Pour le président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke, Sébastien Lussier, cette transition sera profitable pour tous.

Publicité

Ça va simplifier la tâche, autant pour les gens eux-mêmes dans leur processus que pour les entreprises qui veulent accueillir plusieurs travailleurs et venir accélérer le traitement des demandes plutôt que d’avoir de la paperasse à compléter. De venir informatiser ces formulaires, ça va être grandement apprécié par les gens d’affaires et les travailleurs , précise-t-il.

À la recherche de réponses

Parmi les gens présents vendredi matin, des représentants d’organismes et des bénévoles dont l’objectif est de lutter contre le racisme étaient sur place. Ils ont pu aborder avec la ministre les enjeux auxquels ils font face ainsi que leurs priorités.

Un enjeu qu’on rencontre beaucoup, c’est la reconnaissance des diplômes. Souvent, les immigrants doivent recommencer toutes leurs études. Au complet. Je trouve ça dommage , se désole Habib-Louis Sidibé, bénévole chez Voix de la diversité.

Pour Emma Thierry, aussi bénévole chez Voix de la diversité, l’intégration des immigrants, des travailleurs étrangers et des étudiants internationaux devrait être mieux encadrée. C’est important d’avoir un vrai accompagnement quand on arrive et même avant qu’on arrive sur le sol canadien, parce que ce n’est pas du tout la même chose quand on arrive et qu’on n’est pas accompagné ou qu’on est accompagné réellement.

On sait quasiment où ça va mal dans le monde en sachant d’où vient la vague de réfugiés qu’on accueille par année. À ce niveau, on veut se positionner comme partenaire.

D’après les informations de Marion Bérubé