De plus en plus cher pour défendre les policiers de Québec en déontologie

La Ville de Québec dépense de plus en plus d'argent pour défendre ses policiers cités à comparaître devant le Comité de déontologie policière.

Les honoraires d’avocats déboursés par la Ville de Québec pour représenter les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont triplé depuis 2019, atteignant 855 865 $ l'an dernier.

En 2022, les cas cités en déontologie ont coûté plus d'un million de dollars aux contribuables de Québec.

Les policiers peuvent être cités à comparaître devant le Comité de déontologie policière du Québec, un organe indépendant, en cas de plainte de la part de citoyens par exemple.

Dans tous les cas où un constable est poursuivi en justice à la suite d'actes posés dans l'exercice et les limites de ses fonctions en tant que constable ou agent de la paix, l’Employeur s'engage à lui assurer une défense pleine et entière et à en assumer les frais , indique la convention collective des policiers.

La variation des frais observés au cours des dernières années est tributaire du nombre de dossiers traités en déontologie et de leur complexité, lesquels ont été plus importants dernièrement, explique le porte-parole de la Ville, Jean-Pascal Lavoie.

Avec la collaboration de Marie-Claire Giffard