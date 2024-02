Un organisme environnemental de la Mauricie déplore la volonté de la Société de développement de Shawinigan de demander la destruction d’un milieu humide afin d’étendre son parc industriel pour faire place à une industrie de la Vallée de la transition énergétique.

Jacques Rousseau, membre de l’organisme environnemental Terre précieuse, ne croit pas que de choisir de détruire un milieu humide, même au nom de la construction d’une usine de développement d’énergie verte, soit une bonne idée.

On nous promet du développement vert, mais faire du développement vert en sacrifiant des milieux humides, on nage en pleine contradiction, on ne s'en sortira pas comme ça, ça c'est clair , déplore-t-il.

Selon lui, l’argument comme quoi le milieu humide qui pourrait être détruit à Shawinigan est considéré comme un milieu à faible intérêt en termes de valeur écologique, ne tient pas la route.

Publicité

Des milieux humides même faibles sont des milieux qui rendent encore des services. On ne peut pas commencer à dire ah ben ça c'est des milieux faibles, on va les détruire. Plus on va en détruire, plus il va en avoir qui vont être faibles , indique-t-il.

Il rappelle l’importance de protéger les milieux humides.