Les agentes administratives et le personnel médical de presque tous les hôpitaux du Québec sont ralentis par une pénurie de rouleaux d'encre qui touche les adressographes. Ces machines, utilisées depuis 40 ans, servent à imprimer les informations de la carte d'hôpital des patients sur tous les formulaires médicaux.

C'est une vraie plaie , déplore une infirmière de l'Hôpital Pierre-Boucher, de Longueuil, qui n'a pas l'autorisation de son employeur pour nous parler. La désuétude a des impacts , dit-elle.

Dans une note de service du 25 janvier, que nous avons obtenue, le CISSS de la Montérégie-Est informe le personnel d'une pénurie provinciale des rouleaux d'encre de ces appareils.

Le fabricant a cessé de les produire, l’été dernier et les stocks des établissements de santé sont maintenant presque tous épuisés.

Avec les adressographes, le personnel de la santé doit imprimer les caractères en relief d'une carte d'hôpital sur chaque page des dossiers médicaux. Ça peut-être des formulaires de consultations, de prescriptions, des requêtes de laboratoire, etc.

Nos recherches ne mènent à aucun substitut équivalent sur le marché , écrit le CISSS de la Montérégie-Est, dans une de ses notes de service.

L'établissement demande donc au personnel d'utiliser des papiers carbone par-dessus les formulaires et la carte d'hôpital pour compenser le manque d'encre. Une technologie révolutionnaire , ironise l'infirmière.

Je vis en 2024, mais, au travail, c'est un pot-pourri qui varie entre les années 1960 et 1998, environ.

Le dossier santé numérique qui doit réduire la paperasse et le fardeau bureaucratique dans le réseau de la santé, d'ici 5 ans, paraît encore bien loin.

Après, ils nous demandent d'être plus flexibles. Ça ne s'invente pas , dit l'infirmière.

Dans la dizaine d'établissements de santé que nous avons contactés, on affirme être à la recherche de solutions. Cette situation a peu d’impact sur le travail du personnel et aucun impact pour l’usager , assure le CISSS de la Montérégie-Centre.

Au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, un des deux premiers établissements qui doit passer au dossier santé numérique, dès 2025, on utilise aussi le papier carbone pour remplacer l'encre des adressographes. Même solution au CIUSSS de la Capitale-Nationale, en Estrie et en Gaspésie, par exemple.

On a parfois l'impression de travailler dans un autre siècle , a écrit le médecin aux soins intensifs de l'Hôpital de la Cité-de-la-santé de Laval, Joseph Dahine, sur son compte TikTok, dans une vidéo vue près de 200 000 fois.

Un des problèmes des papiers carbone, c'est que les informations personnelles des patients peuvent rester visibles dessus. Il faut donc les déchiqueter.

Plusieurs établissements ont commencé à effectuer du « ré-encrage » des rouleaux vides, que le personnel est invité à conserver. Chaque rouleau vide est maintenant récupéré et ré-encré grâce à un processus qui permet d’obtenir un rouleau fonctionnel en moins de 72 heures , explique le CISSS des Laurentides.

L'Hôpital de la Cité-de-la-Santé a, quant à lui, opté pour des étiquettes adhésives sur lesquelles est imprimé le contenu de la carte d'hôpital.

C'est un énorme gaspillage de papier , raconte le Dr Dahine. C'est aussi un énorme gaspillage d'argent : ça coûte bien plus cher d'imprimer sur ce papier adhésif. Enfin, ça a un coût opérationnel.

Un nouveau dossier de patient, c'est à peu près 40 pages. Et c'est recto verso. Ça veut dire qu'on doit imprimer 80 étiquettes et là, il y a une agente administrative, qui est payée pour aller coller 80 étiquettes, comme si on faisait de l'art plastique à l'école primaire.