La grosse tomate de Leamington sera rénovée

Le fruit géant emblématique de la ville agricole de Leamington, dans le sud-ouest ontarien, sera remis à neuf pour le 150e anniversaire de la municipalité.

La grosse tomate a été construite en 1961 grâce à un partenariat entre la Ville et l’entreprise Heinz qui avait une usine de ketchup ici jusqu'en 2013.

Leamington est toujours connue comme la capitale canadienne de la tomate selon le site Destination Ontario. La grosse tomate servait d’ailleurs de bureau d’information touristique jusqu’à sa fermeture en 2019.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne usine de Heinz à Leamington. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Depuis plus de 60 ans, la structure se dégrade naturellement à cause du temps, de l’usure du matériel et des dégâts d’eau , explique la Ville dans un communiqué. Remise à neuf, la tomate géante servira d’endroit pour des activités communautaires. Elle reste un symbole historique et un emblème de Leamington selon sa mairesse Hilda MacDonald.

Ouvrir en mode plein écran L'état de la structure de la grosse tomate est en décrépitude depuis sa fermeture comme kiosque touristique en 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Pinto

50 000 $ sont prévus pour la restauration. Des proches et amis de Bill Chaplin, un ancien conseiller municipal, ont donné 2000 $ pour les travaux. Ce dernier avait demandé que tous dons faits en son nom servent à réparer la structure à l’architecture unique.