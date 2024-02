Guy Caron sollicitera un second mandat en 2025

« C’est clairement oui » : Guy Caron ne laisse planer aucun doute sur son avenir politique. Le maire de Rimouski assure sans détour qu’il sollicitera un second mandat auprès des électeurs en 2025.

Selon le maire, élu avec une écrasante majorité en 2021, un mandat de quatre ans ne suffit pas pour aider la ville à se développer à son plein potentiel . Si on est ambitieux pour la ville, si on a une vision pour une ville, on a besoin d’avoir au moins deux mandats, et c'est la raison pour laquelle je me représenterai en 2025 , a annoncé Guy Caron.

En effet, souligne le maire, la plupart des grands chantiers en cours – revitalisation du centre-ville, mises en chantier de logements, rédaction d’une politique du patrimoine, préparation à la venue du Costco – requièrent plusieurs années de préparation.

Ce sont tous des éléments qui vont commencer dans ce mandat-ci mais qui vont se [poursuivre] sur l’autre mandat. Je pense que ça va être important d'avoir une continuation de la vision sur cette période de huit ans.

Il ne veut pas d’un couronnement

Placé sur la ligne de départ en vue de 2025, Guy Caron ne souhaite pas s’y retrouver seul. J'espère avoir la chance de pouvoir défendre mon bilan, j'espère avoir la chance de pouvoir préciser la vision que j'ai pour Rimouski, qui était avancée en 2021 lors de l’élection.

Ouvrir en mode plein écran Guy Caron lors de la campagne électorale pour la mairie de Rimouski en 2021. À l'époque, il se présentait contre l'ex-conseillère Virginie Proulx. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Avoir une élection en 2025 va me permettre de pouvoir non seulement faire le bilan, parler des bons coups, [mais aussi] me faire confronter aux mauvais coups ou à des choses qui n'ont pas été réalisées, ce qui est tout à fait légitime , a admis Guy Caron.