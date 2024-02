Comment revitaliser le centre-ville de Gatineau déserté, selon l’ODO

L’étude dévoilée vendredi sur l’attractivité et la diversification du centre-ville de Gatineau, réalisée par l’Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO), révèle que de nombreux acteurs de la région ont espoir de renverser la vapeur quant à la dévitalisation du centre-ville. Avec le départ massif des fonctionnaires fédéraux, la baisse d’achalandage et la fermeture de commerces, des élus, citoyens et commerçants désirent que le pôle économique de la ville regagne vie.

La Ville de Gatineau a mandaté l’ ODO pour réaliser une étude visant à trouver des solutions pour la diversification économique et à la revitalisation du centre-ville.

Selon le rapport, en cinq ans, le centre-ville de Gatineau a connu une diminution significative du nombre de travailleurs, qui est passé de 36 070 à 14 460, entre 2016 et 2021. La mobilité professionnelle, qui était auparavant une de ses activités principales, a diminué de 75 %.

Ce portrait du centre-ville confirme la forte diminution de l’achalandage et une surreprésentation de l’administration publique dans la structure économique.

En raison de la hausse du télétravail qui a entraîné une vacance des bureaux, le rapport mentionne qu’il est fort probable que le gouvernement fédéral libère, à moyen terme, des immeubles qu’il loue dans le centre-ville .

Miser sur l’économie locale et sur les étudiants

C’est dans ce contexte que l’ ODO suggère des pistes de solution pour la revitalisation du centre-ville de Gatineau, qui passe par sa diversification économique.

Stimuler l’économie locale en soutenant les petites entreprises serait essentiel.

Actuellement, plusieurs intervenants rencontrés dans le cadre de l’étude reprochent à la Ville de Gatineau de ne pas cibler suffisamment les petites et moyennes entreprises locales pour son développement économique.

Ouvrir en mode plein écran Le rapport de l'ODO révèle que Gatineau est la ville ayant connu la plus forte baisse de trafic piétonnier dans son centre-ville depuis la pandémie, et ce, parmi 55 centres-villes étudiés dans l’ensemble du Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Turgeon

Steve Moran optimiste

Stimuler la présence étudiante au centre-ville est aussi une recommandation, qui est d’ailleurs acclamée par le conseiller du district Hull-Wright, Steve Moran.

De passage vendredi à l’émission Les matins d’ici, celui qui est également le chef intérimaire d’Action Gatineau a mentionné qu’ il faut utiliser les espaces de bureaux et commerciaux pour accueillir d’autre monde, par exemple l’Université du Québec en Outaouais, qui grossit .

C'est un point qui a d'ailleurs été soulevé dans l’étude : la proximité de plusieurs institutions d’enseignement offre une opportunité d’attirer des étudiants au centre-ville de Gatineau et de susciter des collaborations .

Ouvrir en mode plein écran Steve Moran assure qu'il est «optimiste» pour l'avenir du centre-ville, mais qu'il y a effectivement des défis à relever. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Conscient des défis, M. Moran se dit tout de même optimiste : avant, les fonctionnaires fédéraux étaient obligés de venir au centre-ville. Maintenant, il faut que les gens veuillent venir, qu’ils choisissent de s’y déplacer . Il ajoute aussi s’assurer de satisfaire les besoins des résidents actuels.