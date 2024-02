La C.-B. offre une compensation de 10 M$ aux enfants détenus dans un camp pour Doukhobors

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a présenté ses excuses et proposé une indemnisation totale de 10 millions $ aux enfants qui, dans les années 1950, ont été retirés à leurs parents et placés dans un camp parce qu’ils appartenaient à la secte des Fils de la liberté des Doukhobors.

Cette offre a été accompagnée d’excuses de la part de la procureure générale Niki Sharma lors d'un événement privé à Castlegar, jeudi. Elle a rencontré des membres et des parents des Fils de la liberté des Doukhobors.

Cette secte fait partie de la communauté des Doukhobors, un groupe chrétien russe en exil. Ses membres étaient autrefois connus parce qu’ils manifestaient nus et qu’ils incendiaient leurs propres maisons en signe de rejet du matérialisme.

Certains enfants de la communauté ont été placés dans un ancien sanatorium pour tuberculeux à New Denver, en Colombie-Britannique, à environ 150 km à l'est de Kelowna, entre 1953 et 1959. Ils ont déclaré y avoir subi des violences physiques et psychologiques.

Niki Sharma a reconnu que les enfants avaient été maltraités physiquement et psychologiquement et que les actions du gouvernement avaient suscité l'inquiétude de l'ensemble de la communauté doukhobor.

Lorraine Walton, fille de deux survivants du camp et militante du groupe Lost Voices of New Denver, a déclaré que les âmes de ses parents étaient enfin en paix après ces excuses.

Elle a toutefois reconnu que la compensation offerte par le gouvernement arrivait bien trop tard pour ses parents et son oncle, qui ont été internés à New Denver pendant plusieurs années.

Ouvrir en mode plein écran Des enfants se rassemblent le long d'une clôture pour rencontrer leurs parents. L'image est tirée d'un documentaire de CBC de 1958. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Peut-être que maintenant nous pouvons dire qu'on leur a au moins présenté des excuses. Peut-être que nous pouvons maintenant aller de l'avant dans la guérison en tant que familles, en tant que communautés, en tant qu'individus.

Walter Swetlishoff, 77 ans, a déclaré qu'il attendait ces excuses depuis des années.

Il a déclaré avoir vécu caché pendant quatre ans, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l'âge de 11 ans.

Cicatrices à vie

Il a ensuite passé quatre mois dans un camp pour enfants doukhobors dans les années 1950.

Pour moi, c'était une prison , confiait-il lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada/CBC en 2023.

Walter Swetlishoff n'était autorisé à voir ses parents que deux fois par mois, pendant une heure. Il affirme que son expérience dans le camp et le fait d'avoir été caché par ses parents pendant quatre ans ont laissé des cicatrices à vie.

La seule douleur que j'ai, c'est que j'ai peur de tout , racontait-il en pleurant.

Mercredi, Walter Swetlishoff a déclaré qu'il était heureux de recevoir des excuses après tant d'années . Je suis heureux que cela soit enfin fait.

Un premier rapport en 1999

Les excuses ont été acceptées après que le médiateur de la Colombie-Britannique, Jay Chalke, a déposé un rapport en juillet 2023 intitulé Time to Right the Wrong .

Le médiateur est un fonctionnaire indépendant du corps législatif qui enquête sur les plaintes relatives à un traitement injuste ou déraisonnable de la part de fonctionnaires provinciaux ou locaux.

Le rapport Time to Right the Wrong fait suite à une étude réalisée en 1999 par le bureau du médiateur. Celle-ci demandait que des excuses officielles soient faites aux Doukhobors internés, et qu'une indemnisation leur soit proposée. Cela n’a pas été fait dans les années qui ont suivi.

Le rapport indique que les enfants étaient souvent retirés de leurs familles la nuit et appréhendés, placés en institution et maltraités . Il ajoute que jusqu'à 200 enfants ont été retirés à leurs parents sur ordre du gouvernement.

Environ la moitié de ces enfants ont été pris en charge après que leurs parents ont manifesté nus près d'une école à Perry Sidings, en Colombie-Britannique, le 9 septembre 1953.

Nos parents ne pouvaient pas avoir trop de contacts avec nous , déclarait un survivant au médiateur, en 1999.

La clôture nous gênait. Pour nous embrasser, nous devions passer par les boucles de la clôture. Pour nous toucher, nous passions nos doigts à travers le grillage.

Dans une déclaration écrite publiée jeudi, Niki Sharma déclare que son gouvernement reconnaît que les excuses et les compensations étaient attendues depuis longtemps .

Selon le gouvernement, l'enveloppe de 10 millions de dollars doit notamment servir à préserver et promouvoir le patrimoine culturel et les sites historiques de la communauté, ou encore à effectuer des recherches et archiver des documents vitaux et des récits oraux.

Avec des informations de La Presse canadienne, de Brady Strachan et de Matt Allen